Ivan Mrkić: Kina će nastaviti otvaranje bez obzira na promene u svetu

Izgleda kao najveći paradoks, ali upravo je Kina ta koja je primenom brojnih ekonomskih metoda sa političkog Zapada, najpouzdaniji zastupnik istinske globalizacije donedavno forsirane od liberala, a znamo da je predvodnik kineskog uspeha njena komunistička partija, predvođena Si Đinpingom, generalnim sekretarom KPK-a i predsednikom Narodne Republike! Zamislimo samo da je suprotno ovome današnje kinesko ponašanje! Ne bi bilo kraja nalaženju mana i kritičkim komentarima. Ovako, smešno je ljutiti se na današnju Kinu, koja čini sve što je u njenoj moći da njoj i čitavom svetu bude bolje. To čini svakodnevno i dobro je da je tako. U tom smislu valja gledati i na Treći plenum Centralnog komiteta posle održanog 20. Kongresa KP Kine. Ne održavaju se često ovakvi plenumi, gde se vode otvorene rasprave članstva i najviših predstavnika Komunističke partije Kine. Vrlo su oštre ove diskusije i samo pametniji predlozi mogu da iznesu pobedu. A, na dnevnom redu su dalje reforme ogromne kineske zajednice i otvaranje koje se nepokolebljivo nastavlja posle skoro pola veka! Vrlo raduje da savremeni motor sveukupnog svetskog razvoja ide bez kolebanja napred i to se mora ceniti od čitavog miroljubivog sveta. A, siguran sam, da se baš to dešava. Juče je, kako javljaju pojedini mediji, Si Đinping podneo Izveštaj o radu Trećem plenumu CK KP Kine. Osnovno je da se će otvaranje Kine biti nastavljeno (započeto još pre više od 40 godina), bez obzira na svetske promene koje su u toku. Nastaviće se snažno i sa daljom modernizacijom zemlje sa jedinstvenim karakteristikama. Bitno je da postoji ovakva snažna volja rukovodstva i kineskog naroda, te da spoljne nepovoljnosti, kojih sve više ima, ne mogu uticati na njihovu odlučnost. Radi se o akcijama od ključnog značaja za svet i toga su mnogi svesni. Zar nema simbolike i u tome što će se idućeg četvrtka završiti treći plenum visokog kineskog partijskog tela, ali i predizborne konvencije Republikanske stranke u SAD-u. Istog dana se očekuje i obraćanje Donalda Trampa na skupu njegovih pristalica. Posle užasnog atentata izvedenog u Pensilvaniji, koji je zabrinuo mnoge na planeti, pa je i Si Đinping izrazio Trampu svoje brige zbog nemilog događaja, samo se razboritošću može spasavati ovaj svet. Najvažnije je, bar što se mene tiče, to što je Kina uspela da reši pitanje siromaštva, obrazovanja ogromnog stanovništva, ojačala je srednju klasu (broji stotine miliona ljudi) i otvorila se prema svetu. Trajno, jer je tako odlučila! Razvija se i dalje, jer je to normalno! Posebno je za poštovanje to što Kina nastupa prema svim zemljama sveta ne težeći subordinaciji i zahtevajući ravnopravnost. Nije to jednostavno, ali je tako. Treba stalno odavati zasluženu poštu rukovodstvu Kine, koje sprovodi vrlo teške, ali i uspešne poteze. Nema nikakve sumnje da će i Treći plenum CK KP Kine, koji se retko odvija (mnogi kažu jednom u pet godina), a ima važnost u pogledu daljeg reformskog usmerenja zemlje, biti uspešan i da će doneti mnoge odluke od izuzetne važnosti za samu Kinu i svet u celini. Ivan Mrkić, bivši ministar spoljnih poslova Srbije, član Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom Prilozi objavljeni u rubrici „Kolumne” odražavaju stavove autora, ne uvek i stavove KMG-a

