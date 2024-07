KOMANDANT NATO SNAGA U EVROPI ZADOVOLJAN: Strategija Ukrajine je odlična, Kijev generiše snagu

Komandant NATO snaga u Evropi Kristofer Kavoli ocenio je da su gubici Ukrajine na linijama fronta samo znak da Kijev "generiše snagu" za dalju ofanzivu.

U govoru na Aspenovom bezbednosnom forumu u Koloradu, vrhovni general Alijanse je rekao da je vojna strategija Kijeva "odlična" u smislu balansiranja regrutovanja, obuke i nabavke oružja.

Prema Kavoliju, u savremenom ratovanju, neko "ili pobeđuje brzo" ili biva zaglavljen "u dugom (sukobu) punom nepredvidivih obrta", što je slučaj u sukobu u Ukrajini.

- Mnogo toga će se svesti na sposobnost generisanja snaga, koja strana može najbrže da generiše silu i iskoristi to dok ima priliku, rekao je on, ustvrdivši da Kijev zapravo to radi poslednjih nekoliko meseci.

- Mislim da imaju odličnu strategiju. Samo treba da je sprovedu u delo, rekao je on, naglasivši da su generisanje sile, odnosno pronalaženje načina da se najbolje iskoristi ljudstvo, organizovanje obuke i oružja ključni za obezbeđivanje pobede. On je pohvalio nedavne napore Kijeva pri mobilizaciji i rekao da isporuke oružja sa Zapada takođe "teku dobro".

foto: Losevsky Pavel / Alamy / Alamy / Profimedia, Shutterstock, AP Czarek Sokolowski

Sa druge strane, ukrajinska vlada je više puta navodila nedovoljne isporuke zapadnog oružja kao razlog za neuspehe svojih snaga na bojnom polju. Tokom putovanja u Veliku Britaniju, Vladimir Zelenski se ranije ove nedelje otvoreno požalio Bi-Bi-Siju da Zapad još uvek nije isporučio nijedan od desetina aviona F-16 koje su obećali.

Zelenski je ranije ovog meseca takođe rekao da Kijev ima trupe u pripravnosti koje nisu u stanju da se bore jer čekaju oružje.

Izveštaji sa linije fronta takođe su u suprotnosti sa Kavolijevim ocenama. Dugo najavljivana prošlogodišnja "ofanziva" završila se neuspešno, a ruske snage su već povratile minimalni napredak koje su ukrajinske trupe tom prilikom ostvarile i sada ih potiskuju na mnogim mestima duž linije fronta.

Čak i zapadni pristalice Kijeva sumnjaju u izglede da iz sukoba izađe kao pobednik. Anonimni zvaničnici su za "Njujork tajms" ranije ovog meseca rekli da mnogi na Zapadu veruju da je "nemoguće" da Ukrajina povrati sve teritorije koje je izgubila, jer su njene snage već "previše istrošene".

