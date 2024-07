ZAR IKO STVARNO VERUJE DA JE POKVARENI DŽO IMAO KOVID? Tramp žestoko udario na Bajdena: On uništava našu zemlju!

Bivši američki predsednik i kandidat na predstojećim izborima Donald Tramp ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social". Zapitao se veruje li iko da je američki predsednik Džo Bajden, koji je objavio da ipak neće biti kandidat u trci za novi mandat, imao koronavirus.

"Zar iko stvarno veruje da je pokvareni Džo imao kovid? Ne, želeo je otići još 27. juna, u noći debate, gde je bio potpuno uništen. To je bio veliki trenutak u padu Džoa Bajdena. To je bio trenutak kada je Džo otkriven kakav je, nesposoban čovek koji nikada nije ni trebalo da bude predsednik. Džo Bajden nije sposoban da služi - on uništava našu zemlju!", napisao je Tramp.

Podsetimo, pre tri dana objavljeno je da je Bajden pozitivan za kovid-19.