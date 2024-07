KLINTONOVI UZ KAMALU, ČEKA SE MIG BARAKA I MIŠEL OBAME Bajdenovoj potpredsednici za sigurnu nominaciju potrebne obe MOĆNE PORODICE

Foto: MPI04 / Capital pictures / Profimedia, Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Američki predsednik Džo Bajden je, ubrzo nakon što je odlučio da odustane od nominacije Demokratske partije za izbore u novembru, podržao potpredsednicu Kamalu Haris kao stranačkog kandidata za Belu kuću, a podrška njoj stigla je i od moćne porodice.

Skaj njuz navodi da su Bil i Hilari Klinton, bivši predsednik SAD i nekadašnja prva dama i šefica Stejt departmenta, odmah nakon Bajdena reagovali i stali uz Haris.

Vrlo brzo su im se pridružili i uticajni republikanski guverneri koji su figurirali kao moguće zamene Bajdenu.

Zvanično saopštenje povodom Bajdenovog povlačenja iz trke stiglo je i od bivšeg šefa Bele kuće Baraka Obame i njegove supruge Mišel, ali bez pominjanja imena američke potpredsednice.

- Plovićemo nepoznatim vodama u danima koji su pred nama (demokratama). Ali, imam izuzetno poverenje u to da će lideri naše stranke biti u stanju da omoguće proces iz kojeg će se pojaviti kandidat bez premca - navodi se u saopštenju koje je potpidsao nekadašnji američki predsednik, a na svoj nalog na društvenoj mreži X (bivši Tviter) ga postavila i njegova žena Mišel.

Britanska televizija navodi da bi ova poruka mogla da se shvati više kao poziv na otvoreno takmičenje potencijalnih demokratskih predsedničkih kandidata nego kao krunisanje Haris.

Ipak, to što bračni par Obama nije odmah podržao Haris moglo bi da znači da oni, za razliku od puke potvrde Bajdenovog izbora, žele nešto više u vezi s aktuelnom potpredsednicom SAD.

Prema najnojivim podacima sa svetskih kladionica, koje je Njuzvik objavio nakon Bajdenovog povlačenja iz trke, Mišel Obama se i dalje visoko kotira kao kandidatkinja za stranačku nominaciju na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji u avgustu u Čikagu.

To je uprkos njenim više puta izrečenim demantijima da želi da postane predsednica Amerike, što treba da ukazuje da je zanima drugačija uloga.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u emisiji "Hit tvit" ocenio da Haris nema velikih izgleda protiv republikanskog kandidata Donalda Trampa i dodao da će to biti jedna od najneizvesnijih utkamica.

On je u istoj emisiji naveo da misli da je doneta odluka, vrlo mudra odluka u štabu demokrata da se u kampanju uključi Mišel Obama.

- Što će reći, kandidat će biti Kamala Harris, ali će da je nosi Mišel Obama i da se transfer popularnosti sa Mišel Obame prebaci na Kamalu Haris. Kamala Haris nema tu vrstu ni emocije, ni tu vrstu harizme kojom bi mogla da pridobije u ovom trenutku većinu u odnosu na Trampa, ali Mišel Obama ima. Dakle, Obama to je deo dila koji je napravljen i obaveštavam vas, pošto to znam, ne zato što sam vidovit ili ne znam šta, i videćete njenu veliku ulogu u ovoj kampanji i to će ove izbore napraviti izuzetno interesantnim - poručio je Vučić.

