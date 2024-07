"KAMALA NE POZNAJE SPOLJNOPOLITIČKE TEME" Sukob mišljenja u programu uživo: Ona će se fokusirati na GLAVNU temu među biračima

Američki predsednik Džo Bajden odustao je od kandidature za reizbor i podržao svoju potpredsednicu Kamalu Haris za kandidatkinju Demokratska na predsedničkim izborima 2024. godine.

Prema izveštaju Rojtersa, tim Kamale Haris je odmah nakon Bajdenovog povlačenja pokrenuo kampanju za njenu nominaciju. Oni su u nedelju obavili stotine telefonskih poziva kako bi osigurali podršku delegata za njenu predsedničku kandidaturu pre konvencije Demokratske stranke u avgustu.

foto: EPA Bonnie Cash Pool

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Nikola Perišić Centar za društvena istraživanja, prof. Dejan Miletić Centar za proučavanje globalizacije i Emil Zoronjić predsednik Upravnog odbora Omladinske mreže Srbije.

Miletić je komentarisao ove promene, s obzirom na to da je ostalo 105 dana do izbora u Americi:

- Nekome je to dosta, a nekome malo, a što se konkretno Amerike tiče, mislim da je to nedovoljno. Tramp je ostvario značajnu razliku u odnosu na Bajdena i do sada, a nakon ovog atentata i svega što se izdešavalo, ta prednost je daleko veća. Kamala Haris nije neko ko je popularan u demokratskoj stranci, smatralo se da je njen rejting značajno niži od Bajdenovog, a na kraju krajeva, ona se malo bavila svojim poslom, retko smo je viđali kao potpredsednicu, a i kada je izlazila, imala je određena nepoznavanja problematike o kojima je diskutovala. Nisam siguran da ona može da izađe na crtu Trampu, a na kraju krajeva i bilo kome. To je moje mišljenje o njoj, ona nije pokazala potencijale za predsednika, niti je to imalo neku logiku.

Zoronjić je pričao o podeli u demokratskoj stranci, ali i njenim prednostima oko nove kandidatkinje:

- Haris je dobila toliko veliku podršku, skupila je toliki novac za samo jedan dan, plus onaj koji je prikupljen za Bajdena, tako da sa te strane, mislim da će ona biti kandidat demokratske stranke. Ostaje samo pitanje potpredsednika, posebno u ovom trenutku, gde ona predstavlja kao žensko, osoba koja nije bela, to će birači videti kao njene prednosti. Prva tema u Americi je abortus, čak iznad spoljne politike, pa se smatra da će ona tu temu izneti mnogo bolje, čak i od Bajdena. To su njene prednosti, iako ne znamo koliko poznaje spoljnu politiku i šta ona uopšte misli o ratu, savezu, saveznicima, pretnjama... Ali to je ne sprečava, što se tiče birača, jer tema oko spoljne politike je rat u Izraelu, a ta tema je tek na nekom osmom mestu.

04:42 KAMALA NE POZNAJE SPOLJNOPOLITIČKE TEME Sukob mišljenja u programu uživo: Ona će se fokusirati na GLAVNU temu među biračima

Perišić je odgonetnuo da li će demokrate morati da opravdaju prikrivanje pravog stanja:

- Ne verujem da će opravdati, odnosno to će činiti kroz sredstva kao i do sada. Vidite neku hronologiju događaja, pokušaj ubistva Trampa, videćete da su demokrate tražile izlaznu varijantu zbog čega Bajden napušta kampanju. To je učinjeno prošle nedelje, a izašla je informacija da je pozitivan na kovid virus, i to je bio početak razvitka tog izlaza Bajdena. Sigurno da je atentat bio ključan događaj koji je preokrenuo kampanju, a demokrate su uvidele da će Trampu skakati rejting, te su bili svesni da im je potreban drugi kandidat.

