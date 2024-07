KONAČNO JE OTKRIVEN NUKLEARNI ARSENAL NAJMOĆNIJE SILE SVETA! Poznato je koliko bojevih glava imaju!

Američka Administracija za nacionalnu nuklearnu bezbednost 20. jula je objavila je da je u septembru 2023. godine SAD raspolagala sa 3.748 nuklearnih bojevih glava. Reč je o podatku koji se krio godinama, a koji je od američkih vlasti uporno tražila Federacija američkih naučnika (FAS) koja je dosad sama iznosila procene o veličini nuklearnog arsenala prve vojne sile sveta.

FAS je ujedno pohvalio odluku SAD-a da ovaj podatak objavi te su pozvali i druge nuklearne sile sveta da objave veličinu svog nuklearnog arsenala. Podsetimo, osim SAD-a nuklearnim oružjem raspolažu i Rusija, Kina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Indija, Pakistan i Severna Koreja. Sasvim sigurno ga poseduje i Izrael koji to nikad nije službeno potvrdio, a nekada su nuklearnim oružjem raspolagale i Južnoafrička Republika (JAR), Ukrajina i Kazahstan, ali su ga se sve tri države dobrovoljno odrekle. Od njih je samo JAR bio taj koji je samostalno razvio svoje oružje, dok su ga Ukrajina i Kazahstan nasledile raspadom SSSR-a.

Što se tiče Amerikanaca, oni dosad nisu otkrivali veličinu inventara nuklearnih bojevih glava za 2021., 2022. i 2023. godinu, ali je Bajdenova administracija odlučila da učini korak prema transparentnosti koja se uspostavila za vreme mandata Baraka Obame, samo da bi je ukinula Trampova administracija pa Bajdenova opet vratila - prvo 2020., a onda i sada.

FAS u svom izveštaju ističe još nekoliko zanimljivih podataka. Prvo, oko 2.000 nuklearnih bojevih glava širom američkih zaliha još uvek čekaju da budu demontirane (oni nisu uključeni u ovu cifru od 3.748 operativnih, potencijalno operativnih bojevih glava). Prošle godine je "demontirano" samo 69, što je prilično mali broj kada se uzme u obzir da su SAD od 1994. do 2023. ukupno otpisale više od 12.000 nuklearnih bojevih glava.

Što se tiče ove zalihe od 3.748 bojevih glava, one uključuju aktivno i neaktivno strateško i taktičko nuklearno naoružanje. Ove aktivne bojeve glave smatraju se operativnima i spremnim za upotrebu, dok se neaktivne mogu dovesti u operativno stanje po potrebi, iako bi taj proces potrajao određeno vreme.

Što se tiče načina upotrebe nuklearnih bojevih glava, SAD može da ih dostavi do meta tako da interkontinentalne balističke projektile lansira s kopna, iz podmornica ili lansira ili otpusti projektile i bombe s nuklearnom bojevom glavom iz aviona. Reč je o takozvanoj nuklearnoj trijadi s kojom, osim SAD-a, raspolažu i Rusija, Kina i Indija. Za Pakistan se navodi da ima mogućnost "delimične nuklearne trijade", dok se za Izrael smatra da takođe poseduje mogućnost pune nuklearne trijade.

Zanimljivo je inače napomenuti da je SAD svojevremeno raspolagao sa mnogo, mnogo većim nuklearnim arsenalom. Tako se smatra da je 1967. u inventaru američke vojske bilo 31.255 nuklearnih bojevih glava, a još ih je i 1989. godine, pri samom kraju Hladnog rata, bilo 22.217. Od tog vremena većina tih bojevih glava je razmontirana, a u više od 90 odsto slučajeva radilo se o takozvanom taktičkom nuklearnom oružju.

I na kraju, što se tiče poziva FAS-a drugim nuklearnim silama da objave veličinu svog arsenala, gotovo je sigurno da će to pasti na gluve uši. Ni Rusija ni Kina nisu pokazivale interes da razotkriju stanje svog inventara, a to naročito važi za Peking koji je proteklih godina navodno poprilično povećao svoj nuklearni potencijal. Isto tako, ni zapadne demokratije kao što su Francuska i UK nisu sklone da razotkriju broj nuklearnih bojevih glava, a sasvim je sigurno da to neće uraditi ni Izrael koji baš sve drži pod velom tajne.

(Kurir.rs/Jutarnji/The War zone/ Foto:Ilustracija/ Preneo: A.N.)