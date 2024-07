ANKETA CNN: Kamala Haris stoji u odnosu na Trampa bolje nego Bajden NIKO NEMA IZRAŽENU PREDNOST

Izborna kampanja u trci za predsednika SAD između potpredsednice države Kamale Haris i bivšeg predsednika Donalda Trampa počinje bez jasnog vođstva jednog ili drugog, pokazuje danas objavljena anketa Si-En-Ena (CNN) nakon što je predsednik Džozef Bajden odlučio da se ne bori za drugi mandat.

Tramp je, dok je Bajden bio u trci, vodio nad njim sa šest poena razlike. Posle njihovog TV duela 27. juna u kojem je ostareli šef države (81) gubio nit svojih misli, usledili su brojni zahtevi iz njegove Demokratske partije da se povuče iz predsedničke trke.

Pošto je on to pre četiri dana i učinio u korist potpredsednice države, njena startna pozicija u odnosu na Trampa je bolja nego Bajdenova - Tramp uživa podšku 49 odsto anketiranih registrovanih glasača, a Haris 46 odsto. Anketa pokazuje da glasači naširoko podržavaju Bajdenovu odluku da se povuče iz trke, ali i da ostane na čelu države do kraja mandata.

Vidi se i da su članovi Demokratske partije i njeni simpatizeri vrlo entuzijastični u pogledu ulaska Kamale Haris u izbornu trku i da su spremni da se okupe oko nje kao novog pretpostavljenog kandidata demokrata za predsedničku funkciju na izborima zakazanim za novembar.

Sa druge strane, oni ostaju duboko podeljeni po pitanju kursa koji bi Bajdenov demokratski sledbenik trebalo da zauzme - da ide njegovim stopama ili da krene drugim putem.

Anketa, obavljena onlajn 22. i 23. jula obuhvatila je registrovane glasače koji su prethodno učestvovali u istraživanjima CNN-a u aprilu i junu. U oba istraživanja, Tramp je vodio sa šest procentnih poena u odnosu na Bajdena. Tramp je postao predsednički kandidat Republikanske partije. Kamala Haris tek treba formalno da bude potvrđena kao kandidatkinja Demokratske partije, ali već ima dovoljnu podršku stranačkih delegata da na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji u avgustu to formalno i postane.

Do izbora je ostalo nešto više od 100 dana.

Kurir.rs/Beta

Preneo: R.J.