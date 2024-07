ZA SADA NIŠTA OD PREDSEDNIČKE DEBATE: Tramp odbija da se suoči sa Kamalom dok se ne ispuni NAJVAŽNIJI USLOV

Republikanski predsednički kandidat Donald Tramp neće pristati na izbornu debatu sa potpredsednicom SAD i najizglednijim kandidatom demokrata Kamalom Haris sve dok je demokrate formalno ne nominuju za predsedničkog kandidata, saopšteno je iz Trampovog izbornog štaba, a prenosi portal The Hill.

Nakon što je Haris rekla da je spremna na debatu sa bivšim predsednikom, direktor za komunikacije Trampovog izborng štaba, Stiven Čeung, rekao je da se, s obzirom na, kako je naveo, kontinuirani politički haos koji okružuje Džozefa Bajdena i Demokratsku stranku, detalji izborne debate ne mogu finalizovati dok demokrate formalno ne odluče o svom kandidatu.

Čeung je dodao da kod mnogih u Demokratskoj stranci postoji snažan osećaj da je Kamala Haris, kako je rekao, "marksistička varalica koja ne može da pobedi Trampa, pa se još uvek nadaju nekom boljem".

On je kao dokaz za to naveo da bivši predsednik Barak Obama još uvek nije podržao Harisovu, iako se to uskoro očekuje.

Čeung smatra da bi bilo neprikladno zakazivati debate sa Harisovom, jer bi demokrate vrlo lako mogle da se predomisle u vezi nje.

Tramp i Bajden, koji se 21. jula povukao iz trke za reizbor, dogovorili su se da imaju dve debate, od kojih je jedna održana 27. juna, a druga je trebalo da bude 10. septembra.

