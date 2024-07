ISELJENJE MONAHA IZ SVETOGORSKOG MANASTIRA OTVARA PANDORINU KUTIJU?! Teolog: Kao Srbi smo vezani za to bratstvo iz VAŽNOG RAZLOGA!

Situacija u vezi sa svetogorskim manastirom Esfigmenom se zaoštrava. Kako prenose grčki mediji, vlada u Atini tražila je od Uprave na Svetoj gori podršku za ulazak policijskih snaga u tu monašku republiku, sa ciljem da se bratstvo manastira Esfigmen iseli odatle i zameni drugim monasima.

Navodno, policijska intervencija očekuje se 1. avgusta, a iguman Esfigmena rekao je da iseljenje ne dolazi u obzir.

Ovom temom bavio se reporter Kurira Vuk Uskoković koji je razgovarao sa Nebojša Lazićem, teologom.

foto: Kurir televizija

- Do problema sa manastirom Esfigmen je došlo 1962. godine, kada su počeli susreti između vaseljenskog patrijarha Antigore i pape Pavla VII. Tada je 11 manastira od 20 prestalo da pominje vaseljenskog patrijarha, a do danas je prestao da pominje vaseljenskog patrijarha samo manastir Esfigmen. Situacija se radikalizovala tokom godina da bi došlo do 11. marta 1974. Tada vaseljenski patrijarh Dimitrije izopštava i opominje bratstvo manastira Esfigmen da bi sukob tinjao do neke do 2002. godine kada se rukopolaže novo bratstvo manastira Esfigmen koje se danas nalazi u manastiru Kareja - rekao je Lazić i dodao:

- Dolazi do sukoba, nažalost, prvo starog i novog bratstva 2004. i 2005. godine, zatim 2006. godine konačno proglašavaju ih raskolnicima i bivaju izopšteni iz pravoslavne crkve, da bi 2013. došlo do velikog sukoba sa policijom, prilikom kojeg strada, nažalost, jedan monah od 25. godina. Tom prilikom je iguman sadrašnjeg manastira Esfigmen Metodije osuđen na zatvorsku kaznu, a pritisak se nastavlja čitavo vrijeme. Njima su presečeni dotok struje, dotok vode. Lekove, nažalost, ne dobijaju.

foto: Printscreen YT

Objasnio je zbog čega je bratstvo ovog manastira važno za nas kao narod:

- Zašto su oni bitni za nas? Zašto mi emotivno pristupamo manastiru Esfigmen? Zato što je prilikom požara u monastiru Hilandar, bratstvo manastira Esfigmen prvo ušlo u sukobe sa vatrom i počeli su tada nezvanični susreti sa našim ljudima. Ko kod je bio na Svetoj Gori zna da monastir Esfigmen ne dozvoljava pristup većini stanovništva, ali Srbima dozvoljavaju zato što gaje posebne odnose prema Srbima. Sada kada dolazi do eskalacije sukoba, ipak vlada Svete gore, Kinoat, osuđuje, zabranjuje je. traži pojašnjenje od grčke policije zašto žele sa borbenim vozilima da uđe u manastir.

04:12 ISELJENJE MONAHA IZ SVETOGORSKOG MANASTIRA OTVARA PANDORINU KUTIJU? Teolog: Kao Srbi smo vezani za to bratstvo zbog VAŽNOG RAZLOGA

- Za to vreme i grčka javnost, od intelektualaca do navijača Paoka, Ajeka, Arisa, ali i blokada luke u Ravnopolisu blokiraju pristup grčke policije i za sada odluka biva stavljena ad akta.Ččekaju se neki drugi momenti za rešavanje i čeka se nešto što bi mogla da dovedi do ovih nepomirljivih razlika da se okonča sukob.

Smatra da su razlike između stavova monaha i grčke države nepomirljivi, kao i da Sveta Gora treba da ostane republika monaha, te da je ovakva intervencija grčke države nedopustiva:

foto: Printscreen YT

- Nažalost stavovi su nepomirljivi. Sama zastava koja se vijori označava pravoslavljile ili smrt i sam Metodije je rekao da je to njihova duhovna otadžbina, da su tu rođeni i da će tu da umru. Ali vaseljanska patrijaršija insistira na proterivanju monaha i verujem da će morati da se napravi neka tampon zona. Dobra je stvar što vlada Svete gore blokira sve te pokušaje nasilja na Svetoj gori, ipak to je mesto molitve i zahvaljujući toj molitvi na Svetoj gori čitav naš svet živi i takve su scene nezabeležene - kaže Lazić i dodaje:

- Pa čak i ako se radi o raskolnicima kako ih smatraju, ipak molitva je molitva i tih 118 monaha ne mogu biti žrtva bilo kakve torture zato što se onda otvara Pandorina kutija da neki sledeći manastiri poput Pantelejmona ili Hilandara budu na udaru zbog nekih, kako je naveo iguman, možda ruskih specijalaca kojih obučavaju ili bilo čega drugog. Jednostavno mora da se zadrži da Sveta gora ostane republika monaha, a ne republika grčke države, Patrijarha koji stoluje u Istambulu ili bilo čijih drugih interese.

