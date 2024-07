NEŠTO SE DEŠAVA U PARIZU?! Analitičar o opasnosti terorizma: Havarije na železnici su signal koji upućuje na JEDAN ZAKLJUČAK!

Na temu bezbednosti na olimpijskim igrama u Parizu govorili su u jutrnjem programu Kurir televizije Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji, a preko vibera se uključio Saša Pešić, novinar iz Pariza.

foto: Kurir televizija

- Olimpijske igre 2024. godine u Parizu su najveći bezbednosni izazov za Francusku u ovom veku, ja bih možda rekao i posle 2. svetskog rata. Za ove Olimpijske igre i za današnje otvaranje Olimpijade, angažovano je čak 45.000 policajaca, 18.000 vojnika, a imamo tu i pripadnike organa reda koji dolaze iz drugih zemalja u pomoć Francuskoj. Njih je oko 1.500. Francuska generalno ima bezbednosni problem. Za ovo otvaranje Olimpijade Francuska je izdvojila neverovatno vreme da pripremi sve.

Večeras će se odigrati svečana ceremonija otvaranja Olimpijade sa početkom u 19.30:

- Olimpijada će početi u 19.30, a na 85 brodića će se ukrcati negde oko 6.500 sportista. Oni će krenuti sa železničke stanice u nivou železničke stanice Ostrelic do Trokadera. To je nekih 42 minuta putovanja za svaki brodić, brodić će ići oko 9 km na čas, a mi ćemo imati tu veliki broj pripadnika organa reda koji će obezbeđivati ovu ceremoniju.

Karan se osvrnuo na navode da su izraelski sportisti u naročitoj opasnosti:

foto: Kurir televizija

- Što se tiče samih izraelskih sportista, ja mislim da je to u domenu nemogućeg. I to ne od ove godine, nego još od '72. od Crnog oktobra i ubistva izraelskih sportista u Minhenu te godine. Od tada se o njima posebno vodi računa, a posebno sada kada Izrael vodi ovaj rat, po mnogima nehuman čineći i zločine prema palestinskom narodu. I oni sad iz preventive upozoravaju francusku vlast. Ja nisam video u medijima da imaju nešto konkretno. Dobro, neće mediji ni dati nešto konkretno, ali ne verujem da oni baš imaju konkretne podatke u smislu da taj i taj planira to i to, nego upozoravaju da su oni najugroženiji i jesu po mom mišljenju u ovom trenutku zbog ove situacije.

foto: Kurir televizija

Miletić je ocenio da su pojačane mere bezbednosti u Parizu pravdane:

- Imamo vest koja je danas stigla iz Pariza koja kaže da je došlo do velikog broja koordinisanih havarija na samoj železnici Francuske. To su,moguće, sabotaže koje su se desile i pozvani su ljudi da ne koriste vozove. To su oni brzi vozovi, tri linije glavne koje idu za Pariz i pozvani su ljudi da večeras ne dolaze jer neće raditi ti vozovi. Tako da očito je opravdan zahtev za velikim tim merama bezbednosti jer ako je neko krenuo već sad da pravi sabotaže, a nisu ni počele olimpijske igre, onda nam to daje signal da postoji neki širi plan. Znači ovo je sad pripremni teren. Neka akcija je krenula i videćemo šta će biti.

