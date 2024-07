SABOTAŽA NA FRANCUSKOJ ŽELEZNCI: Napadači zapalili provodnike sa optičkim kablovima, radnici na terenu (FOTO)

Radnici francuske železnice i policija izašli su na teren, gde je u koordinisanim napadima oštećena infrastruktura brzih pruga i tako onemogućen železnički saobraćaj.

Direktor železnice rekao je za medije da je to bio napad na Francusku i Francuze.

Predsednik državne železničke kompanije SNCF Žan Pjer Farandu rekao je da su napadači zapalili provodnike u kojima se nalaze optički kablovi, kojima se prenose bezbednosne informacije mašinovođama.

„Ogroman je broj uvezanih kablova. Moraćemo da ih popravljamo jedan po jedan. To je ručni posao, koji će zahtevati stotine radnika“, objasnio je Farandu.

foto: Denis CHARLET / AFP / Profimedia

Železnica je pozvala putnike da ne dolaze na železničke stanice dok ne dobiju SMS poruke ili e-mejl obaveštenja da je saobraćaj na njihovim linijama uspostavljen. To se posebno odnosi na one kojima je polazna stanica Monparnas, gde je sav saobraćaj obustavljen do 13 časova.

Linija Eurostar, koja saobraća između Londona i Pariza, pozvala je putnike da odlože putovanje za Francusku dok se železnički saobraćaj potpuno ne uvede u normalu.

Francuski premijer Gabrijel Atal napisao je na društvenoj mreži „X“ da je sabotaža izvedena u unapred pripremljenom i koordiniranom napadu na SNCF infrastrukturu.

„Razmišljam o svim onim Francuzima koji danas neće moći da odu na odmor, i o svima njima kojima će odmor početi na najgori mogući način“, kazao je Faniše.

foto: Denis CHARLET / AFP / Profimedia

Istakao je da bezbednosne snage istražuju napad i tragaju za počiniocima.

Napad je izveden u najprometnijem danu za železnicu, ne samo zbog početka Olimpijskih igara u Parizu, već i zbog toga što Parižani danas počinju svoj tradicionalni avgustovski odmor.

Odmor u avgustu je svetinja za Parižane, a grad u tom periodu opusti pošto se veliki deo njegovih stanovnika uputi u sela, na more ili u planine.

Napadači su zapalili infrastrukturu na brzim prugama koje idu ka severu, zapadu i istoku Pariza iz raznih krajeva francuske. Osujećen je napad samo na infrastrukturi na južnoj pruzi, tako da vozovi ka Lionu neometano saobraćaju

Kurir.rs/BBC/Preneo: P. P.