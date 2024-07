NA KORAK OD VELIKOG RATA NA BLISKOM ISTOKU? Napad na Golan otvara PANDORINU KUTIJU! Izraelci krive Hezbolah, Amerika STREPI

Bajdenova administracija je izrazila zabrinutost zbog raketnog napada koji se dogodio danas u Libanu na Golanskoj visoravni, u kojem je poginulo 11 ljudi. On bi, kako tvrde, mogao da dovede do sveopšteg rata između Izraela i Hezbolaha, kažu američki zvaničnici za Aksios.

Administracija je mesecima zabrinuta da i Izrael i Hezbolah greše u proračunima dok njihova retorika eskalira u borbe na terenu.

Američki zvaničnici su takođe zabrinuti da bez prekida vatre u Gazi, rat između Izraela i libanske militantne grupe postaje sve verovatniji, što bi pogoršalo regionalnu krizu i uvuklo SAD dublje u sukob.

"Ono što se danas dogodilo mogao bi biti okidač zbog kojeg smo bili zabrinuti i koji smo pokušavali da izbegnemo 10 meseci", rekao je američki zvaničnik za Aksios.

foto: Jalaa MAREY / AFP / Profimedia

Najmanje 11 ljudi je poginulo, mahom deca, a više od 30 ranjeno kada je raketa eksplodirala na fudbalskom terenu na Golanskoj visoravni, saopštile su izraelske službe za vanredne situacije.

Portparol IDF-a Danijel Hagari rekao je da je Hezbolah odgovoran za napad. Rekao je da su svi ubijeni deca i tinejdžeri.

Hagari je to nazvao "najozbiljnijim napadom" na izraelske civile od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra.

Zvaničnik IDF-a rekao je novinarima na brifingu da je Hezbolah ispalio raketu sa neobično velikom bojevom glavom u znak odmazde za izraelski napad ranije u subotu u kojem su ubijena četiri pripadnika libanske militantne grupe.

Izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Kac rekao je za Aksios da je napad Hezbolaha prešao sve crvene linije i odgovor će biti u skladu sa tim. Hezbolah je negirao da je ispalio raketu i rekao da nema veze sa incidentom.

foto: Jalaa MAREY / AFP / Profimedia

Zvaničnici Hezbolaha rekli su UN da je incident rezultat udara izraelskog protivraketnog presretača na fudbalski teren, rekao je američki zvaničnik.

Incident se dogodio usred intenzivnih pregovora između premijera Benjamina Netanjahua i njegovog tima sa zvaničnicima Bele kuće o predlogu sporazuma o taocima u Gazi i prekidu vatre.

Netanjahuova kancelarija saopštila je da će on otputovati iz Vašingtona večeras, satima ranije nego što je planirano.

Netanjahu je potom razgovarao telefonom sa šeikom Muafakom Tarifom, duhovnim vođom izraelske zajednice Druza.

Netanjahu je izrazio iskreno saučešće u ime celog Izraela porodicama ubijenih i celoj zajednici Druza.

"Premijer Netanjahu je jasno stavio do znanja da Izrael neće dozvoliti da ubilački napad jednostavno prođe i da će Hezbolah za to platiti visoku cenu koju do sada nije platio", kažu iz kabineta premijera, piše Tajms of Izrael.

(Kurir.rs/Axios/Times of Israel/Preneo: A.N.)