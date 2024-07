JEDAN DETALJ U PRETNJI ERDOGANA IZRAELU DOSTA GOVORI! Analitičari tumače kome je ZAPRAVO upućena OŠTRA izjava turskog predsednika

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan zapretio je da bi Turska mogla da uđe u Izrael kako bi pružila podršku Palestincima! Prema njegovim rečima, kao što je Turska ušla u Nagorno-Karabah, kao što je ušla u Libiju, mogla bi isto da učini i Izraelu.

Erdogan, koji je bio žestoki kritičar ofanzive Izraela u Gazi protiv Hamasa, počeo je da raspravlja o tom ratu tokom govora u kojem je hvalio odbrambenu industriju svoje zemlje navodeći kao primer intervenciju Turske u Nagorno-Karabahu i Libiji.

Turska je 2020. poslala vojno osoblje u Libiju kao podršku Vladi nacionalnog jedinstva Libije koju su priznale Ujedinjene nacije, dok je negirala bilo kakvu direktnu ulogu u vojnim operacijama Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu, ali je prošle godine saopštila da koristi "sva sredstva", uključujući vojnu obuku i modernizaciju, kako bi podržala svog bliskog saveznika.

Iako je Turska članica Atlanskog saveza, sredinom jula, Erdogan je izjavio da njegova zemlja više neće da odobrava saradnju između NATO i partnerske zemlje Izraela, dok se na palestinskim područjima ne postigne održiv mir.

Da li je moguć sukob između članice NATO i najbližeg saveznika SAD i zašto turski predsednik koristi preteću retoriku i koje bi posledice to moglo da izazove? Da li će doći do eskalacije nakon što je Hezbolah u subotu napao Golansku visoravan?

Prof. dr Jahja Ferhatović narodni poslanik i predsednik Pododbora za nauku i visoko obrazovanje skupštine Srbije, Marko Lakić, novinar dnevnog lista "Politika" i Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku

- Ova izjava Erdogana je vrlo interesantna. Data je na stranačkom skupu, a ne iz pozicije neke državne institucije. Vidimo da su njegovi birači izuzetno rezignirani njegovim nečinjenjem po pitanju Palestine. S druge strane njegova prva velika odskočna daska je bila kada je zaustavio u Americi na nekom od samita Netanjahua onim čuvenim "Samo trenutak".

01:56 JEDAN DETALJ U PRETNJI ERDOGANA IZRAELU DOSTA GOVORI! Analitičari tumače kome je ZAPRAVO upućena OŠTRA izjava turskog predsednika

- Na prethodnim izborima je zbog njegove neodlučnosti da iskoristi to "samo trenutak" kada je rekao da će se Turska brinuti o Palestini njegova popularnost značajno pala. Na kraju te izjave je rekao to ćemo sve moći da uradimo ako budemo jaki. Čini mi se da je to pre svega poruka njegovim biračima da mu daju poverenje kako bi on onda mogao da se bori - rekao je Ferhatović.

Lakić smatra da Erdogan nema načina da naudi Izraelu:

- Truska ne može nikako da naudi Izraelu. Ne može nikako da uslovi izraelske akcije, jer Izrael dok ima podršku Vašingtona može da radi šta hoće i apsolutno neće stati sve dok ne ispuni svoje ratne ciljeve šta god oni podrazumevali. Erdogan je više puta davao zapaljive izjave, međutim, njemu su ruke vezane i on nema načina da spreči Izrael da ispuni svoje ciljeve. Turska nema tu vojnu moće da pokrene mornaricu i iskrca se u pojasu Gaze.

Đurić smatra da je Erdoganova izjava politički teatar:

- Kao i svaka muslimanska država Turska zbog svog stanovništva neguje dobar odnos sa islamističkim grupacijama na bliskom istoku. Turska ne prepoznaje Hamas kao terorističku organizaciju. Izjava da bi on mogao da dođe u Izrael - to je apsolutno jedan politički teatar. Poprilično sam siguran da je takva retorika korišćena u svrhu dobijanja političkih poena.

