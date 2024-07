"ODGOVOR IZRAELA ĆE BITI SNAŽAN, IZ AMERIKE IM PORUČILI SAMO JEDNO" Stručnjaci otkrili: Postoje DVE političke ideje oko napada!

Situacija na Bliskom istoku, nakon što je najmanje 12 dece poginulo u raketnom napadu libanske militantne grupe Hezbolah na Izrael, pogoršava se iz dana u dan.

Članovi ratnog kabineta Izraela ovlastili su premijera i ministra odbrane da donesu odluku o tome kako i kada će Izrael odgovoriti na napad Hezbolaha. Premijer Netanjahu već je najavio žestok odgovor.

VIŠE O PLANOVIMA IZREALSKE VLADE Olga Izrael Dojč, potpredsednica NVO Monitor, je uživo za Kurir iz Tel Aviva otkrila aktuelnu situaciju u Izraelu. - Ovo je bio direktan napad na teritoriju Izraela u kojem je dvanaestoro dece do 16 godina svirepo ubijeno. Ova tragedija se non-stop ponavlja od sedmog oktobra. S jedne strane, Izrael mora da odgovori jer je ovo neverovatna tragedija, a ceo region severa Izraela je pod konstantnim napadima raketama, pa je stanovništvo izmešteno, prisutna je sumanuta realnost - započela je Dojč, pa nastavila: foto: Jehad Alshrafi / AFP / Profimedia, Kurir Televizija - S druge strane, postavlja se pitanje šta bi pravi odgovor značio. Čuju se glasovi sa jedne strane političkog spektruma da bi trebalo ući u Liban Sv. Bejruta, a drugi kažu da bi bilo bolje da odgovor bude umeren. Sigurno je da Izrael neće moći da planira ovu akciju u vakumu, pa će morati da nastavi da kordinira sa Amerikom. Rojters je sinoć javio da Amerika apeluje da Izrael ne preteruje u odgovoru, što znači da će isti biti snažan, ali da neće dovesti do dalje eskalacije.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali novonastalu situaciju na Bliskom Istoku bili su Vojislav Lalić, novinar i bivši dopisnik "Tanjuga" iz Turske i Miroslav Španović, pukovnik u penziji.

Erdogan je najavio da postoji mogućnost da Turska uđe u Izrael, pa je Lalić analizirao tu retoriku:

- Ovo je očigledno zaoštravanje odnosa, mada su odnosi Turkse i Izraela i ranije bili zategnuti, tako da koliko god teške bile optužbe iz Ankare, to u suštini nije ništa novo. Erdoganu diplomatski jezik nije jača strana nikada bio, pa ni ovog puta, ali u tome ne zaostaje ni premijer Izraela. Nije ovo prvi put da Erdogan preti Izraelu, a ove teške reči je upotrebio upravo u trenutku kada pokušava da ujedini islamski svet, koji je dosta razjedinjen oko Gaze, te da se izvrši pritisak na Izrael kako bi se došlo do nekakvog rešenja. Dakle, situacija je dosta složena, ali ja se nadam da će se to zadržati u granicama verbalnog konflikta.

06:19 ODGOVOR IZRAELA ĆE BITI SNAŽAN, IZ AMERIKE IM PORUČILI SAMO JEDNO Stručnjaci otkrili: Postoje DVE političke ideje oko napada!

Španović je pričao o tome koliko je realno da Turska izvrši napad na Izrael:

- Činjenica je da je Turska jedna od najjačih sila u Evropi, sila koja ima ubedljivo najjaču vojsku u Evropi i koja se neće libiti da pomogne. Da ne pričamo o spremnosti Erdogana da pomogne u smislu ujedinjenja muslimana. Erdogan je sistem preokrenuo, njega su hteli i da ubiju, a sada je neprikosnoveni vladar Turske. To se ceni u tamošnjem svetu. Do direktnog napada sigurno još neće doći, ali moguće da će biti prisutna pomoć muslimanima iz Turske. Što se tiče ubijene dece, moram da podsetim da je u Palestini ubijeno 15.000 dece, a 40.000 ljudi i da je 90-ak ranjeno, zato i jeste ovakva reakcija muslimana u svetu. Izrael živi opkoljen sa 300 miliona muslimana.

