JOŠ JEDNA DEVOJČICA PREMINULA POSLE KRVAVOG PIRA U SAUTPORTU: Horor se nastavlja, ugašen još jedan mlad život

Engleska policija potvrdila je da je treće dete (9) preminulo nakon jučerašnjeg napada nožem u Sautportu.

"Nažalost, možemo da potvrdimo da je treće dete preminulo od posledica povreda zadobijenih u napadu nožem u Sautportu juče ujutru", navodi se u saopštenju policije Merzisajda.

Devetogodišnja devojčica preminula je u bolnici u ranim jutarnjim satima, u utorak, 30. jula.

"Možemo da potvrdimo da je juče preminulo dvoje dece. Još osmoro dece je zadobilo ubodne rane tokom napada, a petoro je u kritičnom stanju. Dve odrasle osobe su takođe u kritičnom stanju nakon što su povređene tokom incidenta", navodi se.

Podsetimo, naoružani policajci su stigli na u Ulicu Hart u 11.50 sati nakon napada u studiju gde su se deca bavila plesom, jogom i učila u radionici za pravljenje narukvica.

Policajci su priveli muškarca i zaplenili nož nakon užasnog napada koji je upoređen sa scenom iz "horor filma".

Policija je apelovala na ljude da izbegavaju to područje, ali je navela da nema šire pretnje za javnost. U napadu je jedno dete ubijeno u tom mirnom primorskom gradiću, izvestio je Liverpool Echo.

Rajan Karni, koji živi sa svojom majkom Hejli u toj ulici, rekao je da je požurio kući s posla kako bi bio sa njom nakon što je ona videla incident.

"Izašla je napolje i videla ženu koja je vrištala, govoreći da ne može da nađe svoje dete."

"Pustili su je unutar kordona i ona je potrčala dole i sve što je mogla da čuje je bilo vrištanje i plač, govoreći: 'To je moje dete! To je moje dete!'", rekao je on.

Oko 25 dece školskog uzrasta između šest i jedanaest godina bilo je na licu mesta kada je užas počeo.

(Kurir.rs/Telegraf)