DOGAĐAJI U VENECUELI PODSEĆAJU NA 5. OKTOBAR, ALI POSTOJI JEDNA RAZLIKA...Analitičari o nemirima u Karakasu nakon izbora

Aktuelni predsednik Venecuele Nikolas Maduro pobedio je na predsedničkim izborima održanim u nedelju pošto je osvojio 51 odsto glasova dok je opozicioni kandidat Edmund Gonzales osvojio 44 odsto.

Opozicija je osporila rezultate izbora i tvrdi da je Edmundo Gonzalez ubedljivo pobedio sa 73 odsto glasova.

Istraživanja javnog mnjenja uoči izbora su pokazala jasnu pobedu Gonzalesa iza koga su stale gotovo sve opozicione stranke kako bi pokušale da svrgnu Madura posle 11 godina na vlasti. Mnoge vođe opozicije sklonile su se u argentinsku ambasadu strahujući od hapšenja dok su demonstranti pokušali da se probiju do njih.

Vlada Venecuele je inače kasno u ponedeljak saopštila da povlači diplomate iz niza latinoameričkih zemalja koje nisu priznale rezultate predsedničkih izbora i istovremeno zahtevala da te države odmah povuku svoje predstavnike iz Venecuele.

Čile, Peru, Kostarika, Urugvaj, Gvatemala i Argentina su poručili da neće priznati rezultate izbora. S druge strane, lideri Kube, Hondurasa i Bolivije su pozdravili trijumf Madura.

O smeni vlasti u Venecueli govorili su u emisiji Usijanje, dr Rajko Petrovic politikolog, Perko Matović predsednik Centra za nacionalnu politiku i Marko Miškeljin Centar za drustvenu stabilnost.

- Mnogo je toga što se dešava ovih dana u Venecueli, a što podeća na atmosferu 5. oktobra. Održani su izbori gde je protivkandidat mogao biti bilo ko iz opozicije. To je bio gospodin Gonzales, 75- godišnjak, profesor i potpuni autsajder nepoznat široj venecuelanskj javnosit - rekao je Petrović i dodao:

- On je bio kandidat jer je bio uz gospođu Mađado kojoj je zabranjeno da bude kandidat. Određene proceduralne razgloge su našli koje ona navodno nije ispunila. Suština je kao kod nas kad je bio Koštunica bio protivkandidat vlasti koji nije tada imao značajnu popularnost. I ovde je mogao biti bilo ko. Projekcije izbornih rezultata su potpuno nepomirljive. Vidimo da tu ne može biti dijaloga po pitanju toga čiji su rezultati validni. Rezultati opozocije su saglasni sa predizbornim anketama. Veliki problem Madura jeste njegova nespretna izjava da može doći do krvoprolića na ulicama Venecuele ukoliko bi on izgubio.

Matović je uporedio događaje u Veneciji sa svojevremenim prilikama nakon izbora u Belorusiji:

- Nemamo još uvek dovoljno informacija da iznesemo neki stav koji bi bio aksiom. Meni ovo liči na 5. oktobar, ali ne toliko na 5. oktobar koji je bio vrlo dobra operacija stranih službi. Bila je izvedena besprekorno, bez žrtava, elegantno, u stilu plišanih revolucija. Ova mi izgleda mnogo nespretnija, kao što je bio slučaj u Belorusiji. Projekcije izbornih rezultata su bile slične kao u Venecueli. Takođe su se nisu poklapali vlast i opozicija. Postoji mnogo elemenata aktuelnih zbivanja u Venecueli koji karakterišu obojenu revoluciju.

Miškeljin je konstatovao da su aktuelni događaju u kontinuitetu sa vremenom iz doba vladavine Huga Čaveza:

- Kada je Venecuela u pitanju ono zbog čega je ona važna na međunarodnoj sceni jesu velihe zalihe nafte, posebno u ovako turbulentnim geopoltičkim vremenima. Sam dolazak Čaveza na vlast bio je najpre podržan od strane SAD, što nije prvi slučaj da neko negde dođe na vlast uz njihovu podršku, a da se posle okrene protiv američkih interesa i padne u njihovu nemilost nakon čega ga uglavnom uklone. Prvenstveni razlog je bila nacionalizacija na šta Amerikanci ne gledaju blagonaklono, naročito kada se nacionalizuje imovina njihovih kompanija. Ko god da je nasledio Čaveza, a u ovom slučaju to je bio Maduro bio bi meta spoljne politike.

