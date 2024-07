"U SIRIJI UPRAVO NAJVEROVATNIJE UBIJEN KOMANDANT IRANSKE REVOLUCIONARNE GARDE?!" Obradović: Čeka se zvanična potvrda!

Krvavi obračuni se dešavaju na Bliskom istoku. Politički lider palestinske ekstremističke grupe Hamas, Ismail Hanije ubijen je u Teheranu. Niko nije preuzeo odgovornost za ovu likvidaciju, ali se optužuje Izrael.

Novi predsednik Irana Masud Pezeškijan je zapretio da će "teroristički okupatori zažaliti zbog kukavičkih akcija".

foto: AP

I Hezbolah je pretpreo udarac. Izraelske snage su izvele napad na predgrađe Bejruta, i navele su da se nadaju da je u njemu stradao Fuad Šukr, viši komandant Hezbolaha koji stoji iza raketiranja Golanske visoravni u kojoj je stradalo 12 dece.

Za njegovo ubistvo ipak nema zvanične potvrde, ali ima tvrdnji neimenovanih visokih bezbednosnih izvora da je on preživeo. Sve ovo je podstaklo nove strahove o širem sukobu i otvorilo je novu zastrašujuću ratnu jednačinu sa mnogo nepoznatih.

O tome šta se može očekivati govorili su u emisiji Usijanje Boško Jakšić, novinar, Dragan Vujičić, novinar i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

foto: Kurir televizija

Na početku emisije nakon uvodne analize ubistava vođa Hamasa i Hezbolaha, Obradović je dao eksluzivnu vest da je najverovatnije ubijen i general iranske revolucionarne garde Amir Ali Hajzadeh!

- Poprilično sam uveren da Izrael neće stati dok ne obezglavi tu organizaciju (Hamas) tako što ukloni one koji su kolovođe i koji imaju operativnu ulogu u organizaciji terorističkih napada. Desilo se nešto spektakularno u noći između 30-tog na 31. Hanije i Fuar Šukar su samo dvojica od petorice likvidiranih Iranovih saveznika. Operacija je vođena u Iraku i u Južnom Sudanu. Plus dodate Hanijea koji je ubijen u centru Teherana. Pre nego što su Hezbolasi objavili da je Šukar likvidiran Izraelci su već imali vest da je likvidiran, što znači da je Izrael imao ljude unutra. I evo jedna eksluziva za vašu emisiju - Najverovatnije je u Siriji ubijen general iranske revolucionarne garde Amir Ali Hajzadeh koji je komandant vezdušnih snaga. To se desilo praktično malopre, već ide vest o tome, čeka se zvanična potvrda.

foto: Kurir televizija

Jakšić je konstatovao da je ubistvo Ismaila Henije kako je rekao veliki šamar Iranu.

- Pogibija komandanta Hezbolaha je apsolutno u senci pogibije političkog lidera Hamasa, Ismaila Henija. Koincidencija jeste da su dva značajna lidera proiranske šitske grupe Hezbolaha i sunitskog Hamasa ubijena praktično u isto vreme, ali mislim da mnogo veću potencijalnu opasnost nosi likvidacija Hanije - rekao je Jakšić i dodao:

- Ona postavlja nekoliko pitanja. Hamas je doživeo ozbiljan udar, iako će naći novog komandanta. Ovo je još jedna kap ulja koja je dodata. Ono što je takođe važno jeste da je ovo veliki šamar Iranu. Postavlja se pitanje kako to iranske bezbednosne službe nisu u stanju da zaštite jednog od najuglednijih gostiju na inauguraciji novog predsednika. kao što je bio Hanije. S druge strane Izrael to može da slavi kao svoj uspeh.

Vujičić se saglasio da postoji odgovornost Irana i podsetio na veliku podršku SAD Izraelu:

foto: Kurir televizija

- Postoji odgovornost Irana, naravno. Ovo jeste šamar Iranu. Hanije je 61 žrtva u njegovoj familiji. Da li očekivati mir ili rat? Na bliskom istoku Izrael očigledno ne namerava da prekine ovaj rat i očigledno je da ima veliku podršku sa one strane Atlantika. Podsećam da sada kada je Netanjahu bio u američkom kongresu i senatu imao je 58 stajaćih ovacija. 79 puta je prekinut aplauzom. On je čovek kojeg potražuje međunarodni sud pravde - neko ko je osumnjičen za neke od najtežih krivičnih dela, a u Americi čekaju da mu poljube ruku.

02:14 U SIRIJI UPRAVO NAJVEROVATNIJE UBIJEN KOMANDANT IRANSKE REVOLUCIONARNE GARDE?! Obradović: Čeka se zvanična potvrda!

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

05:04 POSLEDNJI IZDISAJ: PALESTINCI OPKOLJENI! Ratni reporter iz Jerusalima tvrdi: Tamo je Hamas i 130 taoca, EVO KADA SE SVE ZAVRŠAVA