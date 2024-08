ZELENSKI REŠIO DA ODUSTANE?! Lider Ukrajine progovorio o GUBITKU TERITORIJE: "Postoji uslov"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da bi teritorijalni ustupci za okončanje rata koji je započela Rusija zahtevali referendum u Ukrajini.

Međutim, dodao je da takav potez nije najbolja opcija jer imaju posla s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i za njega će biti pobeda ako uzme deo njihove teritorije.

"Odluku mora da donese ukrajinski narod"

"Ukrajina se nikada neće odreći svojih teritorija jer bi to bio napad na ustav", rekao je i dodao da je svaki takav potez vrlo, vrlo teško pitanje.

Odluke o ukrajinskom teritorijalnom integritetu ne može donositi predsednik, već ukrajinski narod, rekao je Zelenski.

"To je protivno ustavu Ukrajine, a oni na vlasti nemaju službeno pravo da se odreknu svojih teritorija. Da bi se to dogodilo, ukrajinski narod to mora da želi", dodao je, ne isključujući referendum o tom pitanju.

Viktor Kovalenko, ukrajinski analitičar, kaže da je predlog Zelenskog o referendumu značajna promena u spoljnoj politici, koja bi mogla da umanji popularnost Zelenskog koju trenutno drži zajedništvo nacije u borbi za preživljavanje.

"Ukrajina bi mogla razmotriti rizik referenduma budući da on ne garantuje da će ukrajinski narod pristati na ustupanje teritorija. Mogli bi ponovno da potvrdimo svoje odbijanje Rusiji i potvrditi granice iz 1991.", rekao je, misleći na godinu kada je Ukrajina proglasila nezavisnost. "Još jedan kritični faktor je da teritorijalni referendum zahteva primirje od Putina, a trenutno okupirana teritorija ne bi mogla da učestvuje. Ostaje neizvesno da li je Kremlj spreman da zaustavi napade i bombardovanja u ovoj fazi", dodao je.

foto: Nicolas Economou/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zelenski predložio učestvovanje Rusije na mirovnom samitu

Nakon dve i po godine rata Rusija i Ukrajina daleko su od pregovora, ali nedavna istraživanja u Ukrajini ukazala su na promenu mišljenja među stanovništvom prema izgledima za pregovore. Anketa koju je u maju sproveo Kijevski međunarodni institut za sociologiju (KIIS) pokazala je da bi trećina (32 odsto) Ukrajinaca prihvatila ustupanje teritorija za mir i nezavisnost u poređenju sa 26 odsto u februaru ove godine i 9 odsto u februaru 2023.

Više od polovine (55 odsto) i dalje se protivi prepuštanju teritorije Rusiji ako bi to okončalo rat, ali to je pad u odnosu na 74 odsto u decembru 2023. Ukrajinska novinska kuća ZN.UA izvestila je u julu da se 44 odsto ljudi u zemlji složilo da je došlo vreme za početak pregovora s Rusijom.

Zelenski je prošlog meseca rekao da je spreman da razgovara ako će postojati dobra volja s ruske strane.

Rekao je da bi ruski predstavnici trebalo da prisustvuju drugom mirovnom samtu u novembru kako bi predstavili mirovni plan koji uključuje povlačenje svih ruskih trupa s ukrajinske teritorije. Rusija s druge strane zahteva povlačenje ukrajinskih trupa iz sve četiri anektirane regije.

(Kurir.rs/Index/Preneo: A.N.)

