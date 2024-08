SAHRANA VOĐE HAMASA U KATARU: Kovčeg s telom Hanijea dopremljen u Dohu, Iran i saveznici spremaju odgovor Izraelu

Vođa Hamasa Ismail Hanije, ubijen u sredu u Iranu u napadu za koji se optužuje Izrael, biće sahranjen danas u Kataru, gde je živeo u izgnanstvu, dok Iran i njegovi saveznici pripremaju za odgovor.

Posle zvanične pogrebne ceremonije, praćene pozivima na osvetu, na kojoj se okupilo hiljade ljudi u četvrtak u Teheranu, održaće se molitve u najvećoj džamiji u glavnom gradu Katara.

Hamas je pozvao na „dan gneva“ kako bi se obeležio pokop političkog lidera te organizacije i tražio da „gnevni demonstranti izađu iz džamija“ posle velike molitve petkom. Hanije će, kako je najavio palestinski islamistički Hamas, biti sahranjen na groblju u Lusailu na severu glavnog grada Katara u prisustvu arapskih i islamskih lidera.

Turska je proglasila dan nacionalne žalosti.

Šezdesetjednogodišnji Hanije je ubijen u sredu „vazdušnim projektilom“, u jednoj od rezidencija na severu Teherana pošto je prisustvovao inauguraciji predsednika Irana Masuda Pezeškijana.

Iran, Hamas i libanski Hezbolah su optužili Izrael za njegovo ubistvo, ali izraelska vojska tvrdi da je te noći izveden samo jedan udar na Bliskom istoku i da je u tom udaru ubijen Fuad Šukr, vojni lider Hezbolaha, u južnim predgrađima Bejruta.

Njujork tajms je međutim, pozivajući se na pet anonimnih zvaničnika bliskoistočnih zemalja, objavio da je Hanije ubijen bombom dva meseca skrivenomu rezidenciji gde je Hanije odseo zaštićen čuvarima.

„Izrael ne zna koje crvene linije je prešao“, rekao je juče lider Hezbolaha Hasan Nasralah tokom sahrane Fuada Šukra, preteći Izraelu „neminovnim odgovorom“.

Sinoć je ta organizacija objavila da je ispalila desetine raketa na sever Izraela.

Proiranski Hezbolah, saveznik Hamasa, razmenjuje vatru s izraelskom vojskom duž libanske granice gotovo svakodnevno od početka rata u Pojasu Gaze, izazvanog iznenadnim napadom palestinske organizacije na Izrael 7. oktobra prošle godine.

Napadi u Teheranu i Bejrutu su oživeli strah od širenja rata na čitav Bliski istok između Izraela na jednoj strani i Irana i organizacija koje ta zemlja podržava u Libanu, Siriji, Iraku, Jemenu, na drugoj.

⚡️BREAKING: The body of the martyr leader Ismail Haniyeh arrives in Doha in preparation for his funeral tomorrow. Once he areived at his home in Doha they welcomed him with ululations. pic.twitter.com/oMSlkpNXiD