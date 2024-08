PREGOVORE VODILI CIA I FSB: Kremlj otkrio detalje razmene zatvorenika sa zapadnim zemljama

Oštar stav Rusije po pitanju mogućnosti razmene zatvorenika dao je rezultate zahvaljujući kojima su se ruski građani vratili u otadžbinu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov povodom jučerašnje razmene zatvorenika sa zapadnim zemljama.

„Oštar stav ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je insistirao na razmeni zatvorenika, a ne na izručenju Amerikanaca kao gest dobre volje, omogućio je da Rusi budu oslobođen“, podvukao je Peskov.

Portparol je otkrio da je američki novinar Taker Karlson svojevremeno tražio od Putina tokom intervjua da preda, izruči Amerikance koji su u tom momentu bili u zatvoru, ali mu je ruski lider odgovorio da po tom pitanju ne može biti gesta dobre volje.

„Kada predaju naše, možemo govoriti o razmeni“, preneo je Peskov reči ruskog predsednika.

Kremlj je poslel razmene zatvorenika spreman da razmotri zahtev pomilovanog novinara Vol strit džornala Evana Gerškoviča za intervjuu sa ruskim liderom, poručio je Peskov.

Pregovori vođeni preko FSB i CIA

Portparol je precizirao da su se pregovori o razmeni zatvorenika pretežno obavljali posredstvom Federalne službe bezbednosti (FSB) i američke CIA.

foto: Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

On je dodao da pregovori o razmeni ne mogu biti javnog karaktera.

Takođe, portparol je naglasio da je Moskva zahvalna beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku na pomoći u složenom lancu razmene zatvorenika.

Nisu znali da su Rusi...

Portparol je podvukao da je Putin lično došao da sačeka razmenjene ruske građane, odlučivši da time oda počast onima koji služe svojoj zemlji.

Peskov je otkrio i da su Rusi Artjom i Ana Duljcev, koji su se vratili u okviru razmene u Rusiju iz Slovenije bili ilegalni obaveštajci i da su njihova deca tek po poletanju aviona iz Ankare saznala da su Rusi.

„Takođe, oni ne znaju ruski jezik i zato ih je ruski predsednik Vladimir Putin pozdravio na španskom jeziku“, istakao je portparol.

On je podvukao da deca nisu čak znala ni ko je Putin i da su pitali roditelje ko ih je dočekao.

Prema rečima Peskova, dok su bili u zatvoru u Sloveniji, Duljcevi nisu mogli da često viđaju svoju decu.

Rešavanje ukrajinskog sukoba i razmena zatvorenika zahtevaju dva različita pristupa

Putin i Vadim Krasikov foto: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Profimedia

Razmena zatvorenika Rusije i SAD i rešavanje ukrajinskog sukoba su različiti pravci rada i ne počivaju na istim principima, odgovorio je Peskov na pitanje novinara da li je čin Moskve i Vašingtona znak da je Rusija spremna na kompromise u cilju potpisivanja mirovnog sporazuma o Ukrajini.

„Ovo su potpuno dve različite situacije. Kada se govori o Ukrajini i kompleksnijim međunarodnim problemima, to je sasvim druga tema za koju važe potpuno drugačiji principi. To su principi nacionalnih interesa naše zemlje, interesi nacionalne bezbednosti. Rad na tome podrazumeva malo drugačiji režim i druge principe“, objasnio je on.

Ruske službe nastaviće rad na povratku svojih građana koji su u zatvorima u inostranstvu, poručio je Peskov.

Pored toga, on je konstatovao da su apsurdne optužbe na račun Rusije o neosnovanom hapšenju stranaca i disidenata u cilju budućih razmena.

Prethodno, Federalna služba bezbednosti Rusije (FSB) saopštila je da je u Rusiju vraćeno osam državljana Rusije koji su bili privedeni i zatvoreni u nekoliko zemalja NATO-a.

Predsednik Rusije Vladimir Putin lično je dočekao državljane Rusije koji su se vratili posle razmene.

Kurir.rs/Sputnjik/Preneo: P. P.