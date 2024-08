KAKO JE POČELA KATASTROFA U VELIKOJ BRITANIJI? Novinar iz Londona: Dezinformacija o migrantu započela haos, OVO JE PRAVA ISTINA

Nasilje i protesti koji su zahvatili Veliku Britaniju i Severnu Irsku eskalirali su nakon brutalnog ubistva tri devojčice u plesnoj školi u Sautportu, koje je počinio 17-godišnji Aksel Rud Kubana.

Ovaj tragičan događaj izazvao je šok i ogorčenje širom zemlje, a situacija je dodatno zaoštrena kada su se proširile dezinformacije da je za zločin odgovoran migrant.

Novinar Milan Dinić uključio se iz Londona u jutarnji program kako bi dao detaljan pregled trenutne situacije.

- Situacija u Britaniji je napeta od kada je 29. jula došlo do napada u kojem su stradale tri devojčice starosti 6, 7 i 9 godina, dok je sedmoro ljudi ranjeno, uključujući petoro dece i dvoje odraslih, koji su u teškom stanju u bolnici - rekao je Dinić.

foto: Kurir Televizija

Napadač, identifikovan kao Rud Kubana, mladić rođen u Kardifu sa poreklom iz Ugande, izvršio je napad nakon što je u popodnevnim časovima otišao u grad, odbio da plati taksi i upao u baletsku školu i krenuo u napad. Iako je policija odmah uhapsila Kubanu i izjavila da napad nije povezan sa terorizmom, spekulacije su brzo počele da kruže.

- Spekulacije o motivima napada i pozadini počele su odmah i i dalje traju - istakao je Dinić.

Prve spekulacije su bile da je napad izvršio migrant koji je ilegalno došao čamcem. To su čak i neki uticajni svetski mediji. Međutim, nekoliko dana kasnije, svega dva dana posle napada, kako su se spekulacije širile, policija je obelodanila da je napadač sedamnaestogodišnji dečak po imenu Aksel Rud Kubana, koji je rođen u Kardifu, ali čiji roditelji jesu iz Ulande. Dakle, on je rođen u Kardifu, on ima starijeg brata, ovde je išao u školu, ovde se obrazovao i ovde je živeo. Poslednjih godina živeo je u jednom selu nedaleko Saltporta grada u kojem je izvršio taj tragičan napad. Sam Rudanubana se branio ćutanjem, samo je pokrio glavu džemperom i izbegavao bilo kakav kontakt i obraćanje.

1 / 10 Foto: AP/Owen Humphreys

Ovi događaji pokrenuli su talas protesta i nasilja širom zemlje, od Liverpula i Mančestera do Belfasta i Londona.

- Ono što je zanimljivo je da policija otkriva da mnogi od demonstranata nisu iz gradova i sredina u kojima se protesti dešavaju. Sami demonstranti koji ulaze u sukob sa policijom, liče na one koje vidimo među takozvanim navijačima u Srbiji. Dakle, nose maske preko glave, dukseve sa kapuljačom, koji prikrivaju svoj lik i ulaze direktno u sukob sa policijom, što je u neku ruku iznenađujuće, jer to je nešto što Britanija nije videla u skorije vreme - rekao je Dinić i dodao:

- Uporedo sa ovim demonstrantima, na ulicu su počeli da izlaze i antifašisti koji žele suprotstaviti desnici. Ono što je zakomplikovalo situaciju u vladi koja je tek pred dve nedelje stupila na dužnost jeste to što je Najdžel Faraž, lider reforme stranke koji mnogi od demonstranata iskazuju svoje simpatije, izjavio u jednom snimku da on smatra da javnost ne zna celu istinu o ovome što se dešava, a njegove reči je doneo potkrepio jedan od policijskih komesara u Britaniji. U Britaniji ima dosta policijskih komesara, to su civilni službenici, koja je izjavila da su protesti zapravo odraz nezadovoljstva javnosti ilegalnom imigracijom. Laburisti su osudili ovakve izjave i smatraju da oni samo daju legitimitet oštroj desnici, i oni su najavili oštri tvrdi odgovor ekstremnoj desnici, kako oni kažu, na ove izlive nasilja.

Kurir.rs

