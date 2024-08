RAT U GAZI BI MOGAO DA SE PROŠIRI! UN traže hitnu deeskalaciju na Bliskom istoku: "Situacija je nestabilna, zabrinuti smo"

Visoki komesar Ujedinjenih Nacija za ljudska prava Volker Turk poziva na hitnu deeskalaciju na Bliskom istoku zbog straha da bi rat u Gazi mogao da se proširi.

"Duboko sam zabrinut zbog rastućeg rizika od šireg sukoba na Bliskom istoku i pozivam sve strane, zajedno sa tim državama sa uticajem, da hitno deluju po pitanju deeskalacije situacije koja je postala veoma nestabilna", navodi Turk u saopštenju, piše Tajms of Izrael.

Podsećanja radi, Stejt Department je upozorio da bi Iran i Hezbolah mogli da napadnu Izrael. To je članicama Grupe 7 rekao američki državni sekretar Entoni Blinken. On je pozvao saveznike da minimiziraju odmazdu izraelskih protivnika vršeći pritisak na njih "koliko je to moguće".

Blinken je to nazvao "najboljom šansom da se spreči rat punog razmera". On je takođe pozvao na "obuzdavanje izraelske reakcije".

