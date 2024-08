"AMERIKANCI VEĆ OBARALI IRANSKE BESPILOTNE LETELICE I RAKETE" Počasni konzul Srbije direktno iz Izraela: Na severu zemlje kritično

Iran i Izrael nalaze se na ivici otvorenog rata koji bi mogao da potpuno promeni trenutnu sliku sveta.

Naime, izvesno je da bi, ako se najave Irana da će kazniti Izrael ostvare, ovaj skuob umnogome prevazići granice Bliskog istoka, kao da će se u njega umešati i najmoćnije svetske sile. I, sve ovo, moglo bi da počne već u narednim satima.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku, Srba Filipović, politički analitičar, a iz Berševe se u program uključio Aleksandar Nikolić, počansi konzul Srbije u Izraelu.

- Situacija je vrlo nepovoljna. Kada već imate jedna sukob, a uz to imate razne krizne tačke koja su žarišta, situacija uopšte nije dobra. Posebno kad uzmete u obzir da je Izrael nuklearna sila, a Iran takođe velika sila za koju se ne zna da li ima nuklearno oružje. Pokušalo se da ići u proces diplomatskih rešenja i u tom pravcu treba nastaviti - rekao je Spasić i dodao:

- Prvo treba organizovati mirovne konferencije i saslušati kako pojedini akteri vide čitavu situaciju na bliskom istoku. Drugo je da se ide na regionalnu povezanost i treće je da se rešavaju pitanja u vezi infrastrukture i obrazovanja, jer kada imate velike infrastrukturne projekte mali su izgledi da će doći do nekakvog sukoba. Ovde imate jedan viševekovni problem koji ne može da se reši za 24 sata. Za to je potrebno vreme. Kada je prethodni put došlo do sukoba između Irana i Izraela Amerika je pozvala na hitnu deeskalaciju i smirivanje sukoba i videli smo da je taj poziv imao uticaja. Sada je u tom smislu slična situacija.

Filipović je pozitivno ocenio odvraćajuće delovanje SAD na bliskom istoku:

- Namera Amerikanaca je da skrenu pažnju Iranu da ne napadaju, jer će Izrael imati svog saveznika. SAD kada se opredele da su nekom staveznik one principijelno stoje na toj poziciji. To je dobro za Izrael, a mislim da je dobro, koliko god to nekome čudno zvučalo i za svet. Da nema američke kontrole bliskog istoka moguće je da bi tamo sada bilo još žešćih sukoba. Kada Amerika ne bi bila odvraćajući faktor mislim da bi situacija na bliskom istoku bila daleko gora. Oni su tamo sa svojim nosačima avionima, kao što su bili i kada je usledio prethodni napad na Izrale od strane Irana kada su mnoge rakete i bespilotne letelice koje su poletele iz Irana oborene. Obarali su ih i Amerikanci i Britanci zajedno sa Izraleom.

Nikolić je izvestio da se s obzirom na pretnju napada Irana promene osećaju naročito na severu zamlje:

- Kada govorimo o severnom delu zemlje, a tu mislim na dubinu od 40 km od razgraničenja sa Libanom tu postoje ne samo ograničenja kretanja koja su sve stroža kako se približavamo Libanu. Uvažbavaju se evakuacije teških bolesnika koji se nalaze u tamošnjim zdravstvenim centrima.

