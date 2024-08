BRITANIJA SPREMA 6.000 SPECIJALNIH POLICAJACA PROTIV DEMONSTRANATA! Novinar iz Londona: Razmatra se i upotreba vojske! (VIDEO)

U jutarnji program Kurir televizije uključio se iz Londona novinar Milan Dimić koji je izveštavao o aktuelnim nemirima u Velikoj Britaniji.

- Situacija je komplikovana, nije toliko dramatična kao što se čini, ali jeste komplikovana. Naime, prošle nedelje bilo je dosta protesta, kao i u ponedeljak. Juče je bio nešto mirniji dan, ali za danas je najavljeno još protesta - 30 protesta širom Britanije. Ovi protesti se organizuju onlajn, preko socijalnih mreža. Njih organizuju, kako tvrdi vlast, desničarske ekstremističke grupe i nije reč o nekom velikom, dobro organizovanom skupu, već se to širi onlajn, pa ko se skupi, skupi - rekao je Dimić i dodao:

- Problem nastaje što zbog načina na koji su protestI organizovani jer se spontano i prilično brzo šire informacije preko društvenih mreža i brzo se menjaju lokacije pa policija ne može uvek da bude prisutna na svim mestima gde se ljudi okupaju. Onda dolazi do nasilja i sukoba.

03:27 BRITANIJA SPREMA 6.000 SPECIJALNIH POLICAJACA ZBOG PROTESTA! Novinar iz Londona: Razmatra se i upotreba vojske, uhapšeno 420 ljudi

- Do ponedeljka, preko 420 ljudi je uhapšeno zbog nasilja na ulicama Britanije, a očekuje se da će biti još uhapšenih. Protekla dva dana, održana su dva vanredna sastanka kriznog štaba vlade koji se bavi kriznim situacijama i oni su naveli da će pripremiti oko 6.000 policajca do kraja nedelje i to specijalnih policajca koji će izaći na ulice u slučaju potrebe. Ima i poziva da vojska stupi na ulicu i pomogne policiji, ali je policija rekla da za to nema potrebe, jer imaju dovoljno snage da se s tim suoče.

