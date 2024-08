"POSETA ŠOJGUA IRANU NIJE U VEZI SAMO SA NAPADOM IRANA NA IZRAEL!" Analitičari: Rusija i SAD su u igri, ide se na sve ili ništa

Foto: Gavriil Grigorov / Sputnik / Profimedia, Ministarstvo odbrane Ruske Federacije/Youtube/Flags of the World Official

Tenzije na Bliskom istoku rastu svake sekunde, i više niko ne može da predvidi u kom smeru će se situacija kretati u budućnosti.

Kako se čini, uprkos brojnim pokušajima islamskih zemalja da obuzdaju Iran, on neće odustati od napada na Izrael, a ulogu u sukobu će kako tvrde analitičari u nekom trenutku morati da zauzmu i Amerika i Rusija.

Na ovu temu u jutarnjem programu Kurir televizije gvovor su dr Slobodan Janković, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku

foto: Kurir televizija

- Što se tiče bliskog istoka i SAD, Rusije i Kine treba reći da su one tu prisutne od samog početka. Rusija je diplomatski saveznik Irana, Sirije i tako dalje. SAD su takođe tu. Znamo da su gradile onaj ponton za humanitarnu pomoć u pojasu Gaze koji je posle potonuo. Oni su tu prusutni sve vreme. Kaže se da sada mnoge zemlje pokušavaju da zaustave Iran. Ako nekog treba zaustaviti to je zemlja koja vrši agresiju. Ako vi na teritoriji države XY, u ovom slučaju Irana izvršite napad i ubijete nekog čoveka, to je agresija jer ste vi to učinili na teritoriji druge države. Bombardovanje Libana kao što se desilo pre dva dana i što se dešava već mesecima takođe predstavlja čin agresije - rekao je Janković i dodao:

- Ako govorimo o ciljevima u pojasu Gaze, prošlo je 10 meseci i mi vidimo da akcije Izraela povećavaju opasnost po tu državu, posebno posle niza ubistava koja su se desila u kratkom vremenskom periodu. Mnogi se slažu da je namera da se isprovocira Iran da gađa ciljeve u Izraelu i da se onda SAD pozove na pomoć i da udari na ciljeve u Iran što bi značilo širenje sukoba na bliskom istoku.

foto: Kurir televizija

Đokić je ocenio da se sukob u Gazi neće desiti primirjem:

- Meni ovo više govori da se rat u Gazi neće završiti primirjem. Imali smo poslednjih meseci pokušaje da se uspostave neki pregovori i da se oslobode neki taoci. Išlo se u tom smeru. Ali nakon što je Netanjahu naredio da se ubije glavni pregovarač sa druge strane, vođa Hamasa, on je sve pregovore o primirju u Gazi uništio. Tamo se ide na sve ili ništa. Ili će Hamas prežite ili će biti uništen od strane Izraelske armije. Kad će to biti ne znamo. Postoje spekulacije da Netanjahu želi da utiče na američke izbore.

Janković je ocenio da poseta Šergeja Šojgua ima veze pre svega sa odbranom Irana od SAD koja bi se u slučaju da Iran napadne Izrael najverovatnije umešala u sukob:

- Videli smo da je prilikom posete Šojgua Teheranu razgovarano o snabdevanju Irana PVO sistemima koji treba da omoguće pre svega da ukoliko Iran napadne Izrael što bi najverovatnije značilo intervenciju SAD - da se Iran brani od američkog napada.

Kurir.rs

