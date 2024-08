SIN UBIO MAJKU, SESTRU I BRATA: Drugi brat BLIZANAC PRIJAVIO ZLOČIN!

Tela majke i njeno dvoje dece pronađena su juče u jednom stanu u centru Bukurešta, a policija je uhapsila drugog sina ubijene žene, zbog sumnje da je počinio zločin.

Policiju je sinoć pozvao zabrinuti muškarac, koji je rekao da ne može da stupi u kontakt sa svojom majkom, braćom i sestrama.

On je nakon toga otišao do majčinog stana, ali nije mogao da uđe unutra. Za to vreme je, navodno, njegov brat blizanac je uklanjao tragove svirepog zločina.

Prema navodima, uhapšen je muškarac koji ima 46 godina, a sumnjiči se da je ubio stariju sestru, mlađeg brata i majku, dok je njegov brat blizanac, koji je kasnije pozvao policiju, bio na poslu. Istraga je i dalje u toku.

Kurir.rs/Novosti