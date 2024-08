"UKRAJINCI BEZ BORBE ZAUZELI TERITORIJE U RUSIJI" Stručnjaci analiziraju: Ovo im je bila cela ideja, ŠTA OČEKIVATI U BUDUĆNOSTI?

Iznenadni ukrajinski napad na Kursku oblast koja je sastavni deo Rusije, dodatno je zakomplikovao situaciju između zaraćenih Kijeva i Moskve.

Ukrajinski vojni ekspert Oleg Ždanov ocenio je da je ovo prvi put od 1991. da strane trupe kontrolišu deo teritorije Rusije i da je gubitak kontrole katastrofa za vlasti u Moskvi.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ovu situaciju u ratu, bili su Slobodan Dimitrijević, Srpsko-rusko bratstvo, Marko Lakić, novinar dnevnog lista "Politika" i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

Lakić je prvo odgonetnuo šta se tačno dešava u pomenutoj oblasti, kao i njen značaj:

- Kijev je lupio ozbiljan šamar Putinu, jer se to nije očekivalo, sa fronta su pristizale vesti da Rusija napreduje polako, ali sigurno. Onda se desilo da Ukrajina, jedna ograničena kategorija, uđe u rusku teritoriju i da Rusija sprečava da dopru do nuklearne centrale. Znate, ovaj rat sve više liči na ruski crtani film "Maša i medved" kada veliki meda pokušava da obuzda devojčicu koja se igra. Pravo da kažem, posle dve i po godine, mislim da je veoma mučno gledati kako se i jedni i drugi muče. Pre svega, muči se Rusija, koja nije u stanju da rat privede kraju, ali i Ukrajina koja pod uticajem Zapada ginu nepotrebno i brane nešto što je neodbranjivo. Nadam se da će ove godine doći do raspleta, sve ide u tom pravcu, Zelenski je rekao da će pozvati Rusiju za pregovarački sto. Nadam se da će se rat završiti ove godine, a ne kako AI prognozira 2025. godine.

Dimitrijević je odgonetnuo koliko Ukrajinaca je upalo u Rusiju:

- Sam front i dužina istog je ozbiljna, ogromna je i granica, ali ja bih to posmatrao na specifičan način. Ozbiljna je šahovska partija u toku, koju ne može da analiziramo, jer nam nedostaju podaci, informacije, prave i validne, a oni i te kako umeju da bace informaciju koja nema veze sa stvarnošću. Ovde bih se pozabavio onime što će se dešavati u budućnosti. Dakle, u budućnosti ćemo svedočiti pojačanim akcijama ruske vojske, osvajanju novih teritorija, a ovaj incident je definisan i rešen, mislim da je nebitno da li je ostalo još vojnika ili ne. Već se najavljuje da bi Rusija trebalo da osvoji Kijev, što mislim da nije bilo planirano na početku vojne operacije.

Miletić je pričao o upadu Ukrajine, pa je spomenuo propust vojske Rusije:

- Navodno se priča o 127. oklopno-mehanizovanoj brigadi ukrajinske vojske sa još nekim drugim elementima koja je napravila taj manevar u tri pravca, s druge strane ih nisu čekale neke ozbiljnije snage, oni Čečeni su prvi uhvatili maglu, što me nije iznenadilo. To je zanimljivo, a samim tim su otvorili prostor Ukrajincima da bez borbe zauzmu nekoliko gradova i da opkole nekoliko jedinica ruske vojske koje čine uglavnom regruti, što je interesantno samo po sebi. Zato se javljaju ti snimci sa neodređenim brojem ratnih zarobljenika koji su se predali. Tu se nalazila i granična jedinica koja je pružila nekakav otpor. Cela ideja je verovatno da se odvuku jedinice koje se nalaze na južnom frontu i da se usesrede na branjenje teritorije. Ukrajina je zasad ušla pet kilometara duboko u teritoriju.

