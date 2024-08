UKRAJINA RAZNELA KONVOJ REZERVISTA KOJI JE IŠAO KA SUDŽI: Jezivi snimak, novi udarac u Kurskoj oblasti, mrtve UBACUJU U KAMIONE

Ukrajina je tokom prethodne noći raznela konvoj ruskih vojnih vozila koji se kretao ka Sudži u Kurskoj oblasti!

Konvoj vozila navodno je pogođen raketama HIMARS u Rilskoj oblasti.

Na snimcima koji kruže Telegramom vidi se nekoliko vozila kako gore tokom noći dok se na snimku koji je nastao rano jutros vidi desetina uništenih kamiona i drugih vozila i kako vojnici skupljaju svoje ranjene i mrtve saborce.

Rusija je inače nakon iznenadnog upada ukrajinskih diverzantskih snaga uspela da stabilizuje situaciju na granici Kurske oblasti i dovela rezerve koje su zadržale Ukrajince. Moskva je u susret ukrajinskim trupama poslala i specijalnu čečensku jedinicu Ahmat koja se tokom noći sukobila sa protivnikom u Sudžanskom okrugu.

- Upravo je potvrđeno da je "elitna" 82. brigada Oružanih snaga Ukrajine nakon susreta sa odredom "Aida" specijalnih snaga Ahmat u Sudži odlučila da se povuče. Ali ne svi. Neki su ostali da leže pored reke. Petak i vikend će pokazati ko je za šta sposoban - navodi na Telegramu komandant Ahmata Apti Alaudinov i dodaje da su se u bitku uključili i odredi nekadašnjeg Vagnera koji su sada u sastavu čečenskih specijalaca.

Ruska avijacija deluje prema navodima vojnih blogera po pozadini ukrajinskih snaga kako bi sprečila Kijev da pošalje pojačanja diverzantima.

Ruski vojni ekspert Jurij Podoljaka navodi da su ukrajinske snage uspele da prodru oko 20 kilometara u dubinu ruske teritorije.

- Neprijatelj je uspeo da napreduje ovde do dubine od 20 km, ali je to nažalost, posle njegovog brzog probijanja granične odbrambene linije, bilo neizbežno. Na sreću to je sve što je na kraju bilo - navodi ekspert na svom kanalu na Telegramu.

Podoljaka dodaje da se rezerve umesto helikopterima prebacuju kamionima i da im je zbog toga potrebno i dva dana da stignu.