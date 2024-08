SKANDAL U JAPANU: Ambasador SAD bojkotuje centralnu ceremoniju obeležavanja bacanja ATOMSKE BOMBE na Nagasaki

Ambasador SAD u Japanu Ram Emanuel bojkotovaće mirovnu ceremoniju u Nagasakiju zbog isključenja Izraela sa godišnje komemoracije atomskog bombardovanja grada 1945. godine.

Ceremonija obeležavanja održaće se u petak u Parku mira u Nagasakiju gde će diplomate iz više od 100 zemalja minutom ćutanja obeležiti trenutak kad su SAD bacile drugu atomsku bombu na Japan tokom Drugog svetskog rata.

Gradonačelnik Nagasakija Širo Suzuki rekao je novinarima prošle nedelje da će Izrael biti isključen zbog bezbednosnih razloga uprkos upozorenjima zapadnih zemalja da bi to moglo da utiče na prisustvo njihovih ambasadora.

- Ako Izrael bude isključen postalo bi nam teško da učestvujemo na visokom nivou u ovom događaju - navodi se u pismu gradonačelniku od 19. jula koje su potpisali ambasadori ili otpravnici poslova Francuske, Nemačke, Italije, SAD, Kanade i Ujedinjenog Kraljevstva.

Bombardovanje Hirošime 6. avgusta 1945. i Nagasakija tri dana kasnije doveli su do bezuslovne predaje Japana i okončali Drugi svetski rat. Međutim, bombardovanje je takođe ubilo desetine hiljada ljudi, kako trenutno, tako i u narednim mesecima i godinama zbog radijacione bolesti.

Svake godine u dva grada održavaju se memorijali kojima prisustvuju diplomate kako bi promovisali globalni mir i ideju da se nuklearno oružje više nikada ne sme koristiti.

Ovaj potez Nagasakija je u suprotnosti sa potezom Hirošime koja je bila domaćin ceremonije u utorak i pozvala izraelskog ambasadora u Japanu Gilada Koena čije je prisustvo naišlo na proteste propalestinskih demonstranata.

Oba grada su bila pod pritiskom aktivista i grupa preživelih da isključe Izrael zbog njegovog bombardovanja Pojasa Gaze gde je ubijeno desetine hiljada Palestinaca otkako je Izrael počeo da gađa militantnu grupu Hamas posle napada 7. oktobra.

Rusija i Belorusija nisu bile pozvane na ceremonije zbog invazije Moskve na Ukrajinu, a aktivisti su se nadali da će Nagasaki i Hirošima na sličan način isključiti Izrael.

Portparol američke ambasade rekao je za CNN da je ambasador u utorak pisao gradonačelniku Nagasakija nazvavši odluku o isključenju Izraela političkom i rekavši da mu neće preostati ništa drugo nego da se povuče.

- Ambasador će prisustvovati mirovnoj ceremoniji u hramu Zojoji u Tokiju pored toga što će održati minut ćutanja u ambasadi - rekao je portparol.

Gradonačelnik Suzuki je u četvrtak ponovio da odluka nije povezana sa politikom i rekao da mu je "žao što čuje" da američki ambasador nije u mogućnosti da prisustvuje.

- Razlog za to je da se izbegnu nepredviđene okolnosti i da se obezbedi da ceremonija bude obavljena nesmetano i u mirnoj i svečanoj atmosferi. Ako je to bilo iz političkih razloga, lično smatram da zemlje u sporu treba da budu pozvane, ali nažalost ne možemo pozvati takve zemlje s obzirom na uticaj koji bi to imalo na ceremoniju - rekao je Suzuki.

Glavni sekretar japanske vlade Jošimasa Hajaši rekao je da je ministarstvo spoljnih poslova bilo u kontaktu sa Nagasakijem kako bi mu objasnili međunarodne odnose, ali lokalne vlasti donose konačne odluke o događajima koje organizuju.

