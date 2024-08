PRAVI SREĆNICI: Desetak putnika IZBEGLO SMRT jer se nisu ukrcali na avion koji se srušio u Brazilu! HVALA BOGU, NISMO UŠLI!

Desetak putinka prospustilo je let aviona koji se srušio danas u brazilskom mestu Vinjedo, u blizini Sao Paola sa 57 putnika i četiri člana posade, od kojih niko nije preživeo, jer su zakasnili ili mislili da avion leti drugom aviokompanijom zbog čega su se uputili na pogrešan izlaz, javlja Globo.

Putnik koji je propustio let krenuo je iz Kaskavela, kaže da je insistirao da mu se dozvoli da se ukrca u avion.

"Rekli su mi: 'Dečko, ne možeš da uđeš u taj avion, jer je prošlo vreme ukrcavanja'. Čak sam ga i malo pritisnuo: 'Stavite me u taj avion, moram da idem'. Onda je on rekao: 'Nema šanse, mogu samo da vam zamenim kartu'", kazao je on.

Un avión se estrelló este viernes en una zona rural de São Paulo, Brasil. Tiene una capacidad de más de 70 pasajeros. No dieron mayores informaciones aún sobre el estado de los mismos. pic.twitter.com/BFJM2RLS6d — DiarioExtraPy (@DiarioExtraPy) August 9, 2024

Prema njegovim rečima, bilo je oko 10 ljudi koji su mislili da avion leti drugom aviokompanijom i zbog toga se nisu ukrcali na let koji je krenuo sa regionalnog aerodroma Kaskavel.

Hvala Bogu, nismo ušli u taj avion. Nismo znali da će leteti kompanijom (Voe Pass), mislili smo da će to biti sa Latamom, a Latam je bio zatvoren. Čak sam stigao i ranije (na aerodrom) i čekao sam i čekao i ništa", rekao je on.

Drugi putnik, koji je takođe propustio let, kaže da se posvađao sa zaposlenim da bi mogao da se ukrca, ali da su ga odbili.

On smatra da ga je radnik spasio od tragedije. Kaže da je propustio let jer je pogrešio aviokompaniju: let je bio iz Voepasa, a mislio je da je iz Latama.

"Stigao sam ovde u 9:40 i šalter za kompaniju Latam je bio zatvoren. Kada sam došao, ovde sam čekao da vidim da li će da se otvori, inače na aerodromu uvek ima nekoga na šalteru, ali nije bilo nikoga. Čekao sam, a informacija nije bilo. Kada sam sišao, čekao sam, u 10:41, posvađao sam se sa njim (zaposlenim), on mi je spasao život, rekao je on.

Putnički avion sa 61 putnikom i članova posade srušio se danas u brazilskom mestu Vinjedo, u blizini Sao Paola, a u nesreći nema preživelih, javlja Globo. Prema informacijama prevoznika Voepass Linhas Aéreas, radi se o turboelisnom avionu ATR-72, koji se srušio na putu između Kaskavela i Guaruljosa.

U avionu je bilo 57 putnika i četiri člana posade. Gradska skupština Vinjedo saopštila je da u nesreći nema preživelih, navodi brazilski Globo.

