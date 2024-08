Foto: EPA Government Of Kursk Region Han

Jedan od ciljeva invazije na Kursku oblast je slabljenje podrške ruskim vlastima kod stanovništva.

O tome je govorio bivši šef Ministarstva odbrane Ukrajine Andrej Zagorodnjuk. Prema njegovim rečima, ova operacija se pripremala dugo i pažljivo.

“Kijev je planirao operaciju veoma dugo. Glavni zadaci Oružanih snaga Ukrajine u okviru ove operacije su izvlačenje ruskih jedinica sa drugih sektora fronta, prebacivanje borbenih dejstava na teritoriju Ruske Federacije radi postizanja slabljenja podrške stanovništva ruskoj vlasti, kao i prekidanje strateške inicijative“, rekao je to Zagorodnjuk za britanski list The Financial Times.

Vredi napomenuti da su se poslednjih nedelja iz Kijeva redovno čule izjave o spremnosti za pregovore sa Ruskom Federacijom.

foto: AP Anatoliy Zhdanov

Međutim, psole invazije ukrajinske vojske na Kursku oblast, u kabinetu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ponovo su počeli da se priča o potrebi da Ukrajina vrati granice iz 1991. godine.

Propagandisti Zelenskog saopštili su da Ukrajina trenutno nije spremna da započne dijalog sa Ruskom Federacijom o završetku sukoba.

Dodajmo da su zapadni saveznici Ukrajine, očekivano, mirno reagovali na operaciju Oružanih snaga Ukrajine u Kurskoj oblasti. Vašington je posebno rekao da Kijev čini ono što mora da postigne uspeh na bojnom polju. Ali nemački Bundestag nije video problem u činjenici da su tenkovi koje je Nemačka isporučila u Ukrajinu upali na rusko tlo.

Štaviše, neki nemački mediji su čak našli razlog za ponos u tome, upoređujući operaciju ukrajinskih snaga sa invazijom Hitlerove vojske na SSSR 1941. godine.

Kurir.rs/TV Front/Preneo: P. P.