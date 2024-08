ČUDESNO IZBEGAO SMRT! ISPOVEST PUTNIKA IZ BRAZILSKOG AVIONA: Posvađao sam se sa službenikom na aerodromu i to mi je spasilo život!

U avionskoj nesreći kod Sao Paula u Brazilu poginula je 61 osoba, a brazilski mediji razgovarali su s putnicima koji nisu uspeli da se ukrcaju na let.

Jedan od njih je Adriano Asis, prenosi Index.

„Kad sam stigao na aerodrom, čekao sam let, ali ekrani nisu ništa pokazivali. Za pultom nije bilo nikoga. Oko 10.41 službenik mi je rekao da ne mogu na let jer je prošlo vreme ukrcavanja. Čak sam se i svađao s njim, ali to mi je na kraju spasilo život“, rekao je Asis za Hoje TV GLOBO.

Un avión se estrelló este viernes en una zona rural de São Paulo, Brasil. Tiene una capacidad de más de 70 pasajeros. No dieron mayores informaciones aún sobre el estado de los mismos. pic.twitter.com/BFJM2RLS6d — DiarioExtraPy (@DiarioExtraPy) August 9, 2024

Osim Adriana, još dvoje putnika reklo je lokalnom portalu CGN da su se izgubili na aerodromu, te da zbog toga nisu uspeli da se ukrcaju.

Ispričali su da su zbog toga bili ljuti, ali na koncu se ljutnja pretvorila u olakšanje.

„Ponovno sam rođen“, rekao je jedan od njih.

Avion je, podsetimo, poleteo iz Kaskavela prema Guarulhosu. Niko nije preživeo.

Kurir.rs/Index/Preneo: P. P.