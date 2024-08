HIT SCENA NA SUĐENJU: Optuženom pukao film, sudiji psovao sve po spisku, momentalno dobio 558 dana zatvora zbog uvreda (VIDEO)

Prestupnik koji je na sudu žestoko izvređao sudiju osuđen je na 558 dana zatvora!

Darel Džarel, koji se suočio sa optužbom za sitan prekršaj, imao je ispad pred sudijom Sedrikom Simpsonom iz Mičigena.

- Umoran sam od ovoga. Spreman sam da napustim državu što je pre moguće. Tehnički bih mogao da odem i vi momci biste mogli samo da izdate nalog i da me poljubite u d*pe - rekao je Džarel na pretpretresnom saslušanju na sudu okruga Vošteno.

Simpson je pokušao da ga prekine, međutim, Džarel je nastavio da ga psuje.

- J*ebi se - čuje se na snimku.

- OK, to je prezir, to je 93, nastavi - odgovorio je Simpson.

Džarel je potom za nekoliko sekundi ispalio rafal psovki.

- To je šest puta 93 - izbrojao je sudija dok su stražari odvodili Džarela iz sudnice.

Džarel je na kraju dobio šest kazni od po 93 dana iza rešetaka zbog nepoštovanja suda iliti ukupno 558 dana u zatvoru. Fox 2 navodi da je rasprava počela jer je sudija odložio postupak pošto Džarelovi advokati nisu mogli da stupe u kontakt sa njim.

Na snimku se vidi i sledeći optuženi Kit Dženkins koji je otvorio usta od šoka gledajući šokantnu scenu. Dženkins je imao daleko lakši odnos sa sudijom.

- Kako ste vaša visosti? Kako ste gospodine - rekao je Dženkins.

- Sjajno mi ide - rekao je Simpson kroz smeh.

Simpsonova sudnica nije jedina u kojoj su se odvijale bizarne epizode.

Optuženi muškarac, podsetimo, preskočio je nedavno klupu kod sudije u Las Vegasu Meri Kej Holtus i udario je pesnicom.