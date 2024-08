BESKUĆNIK VRATIO NOVČANIK PUN PARA, GRAĐANI UČINILI NEŠTO NEOČEKIVANO: Neki misle da je sve namešteno!

Život beskućnika iz Holandije dramatično se promenio život nakon što je u vozu pronašao novčanik sa 2.000 evra u gotovini i vratio ga policiji, što je dovelo do toga da dobije stan.

Hadjer al Ali, 33-godišnji beskućnik koji je živeo na ulicama Amsterdama, pronašao je 23. juna novčanik u vozu i odneo ga amsterdamskoj policiji, koja je to objavila na društvenim mrežama.

"To što sam beskućnik ne znači da sam loš čovek. Kada sam pronašao novčanik morao sam ga vratiti, jer to nije moje. U takvim trenucima ne znate kome to propada, možda nekome kome novac treba za bolesno dete, ili baku", rekao je Hadjer al Ali, kojem je policija kao nagradu dala vaučer u vrednosti od 50 evra.

"Učinio sam dobro delo, i Univerzum će mi dobrim i vratiti", rekao je Al Ali u videu na Tik-Toku koji je pogledalo 100.000 ljudi.

Nakon toga je krenula onlajn kampanja za prikupljanje novca za "poštenog Holanđanina" i za samo jedan dan prikupljeno je tačno 34.102 evra! Ukupno je 2.800 ljudi doniralo novac, a najveća donacija bila je 750 evra.

Hadjer je otac dvoje dece, i 18 meseci je živeo na ulici, zarađujući tako što je skupljao limenke za reciklažu. Prošle nedelje uselio se u stan u mestu Apeldorn, 90 kilometara od Amsterdama.

"Sada imam gde da živim, zaista sam ponosan i srećan.Toliko sam zahvalan svima i svemu", rekao je Al-Ali.

Sada ga često prepoznaju na ulici, neki ljudi veruju da je sve to namešteno, ali većina susreta je pozitivna.

Najdraže mu je kada ga deca prepoznaju.

"To je tako lepo i čisto. Doživeo sam bar sedam-osam puta da dete ide ulicom sa roditeljem i kaže tati ili mami: "To je pošten čovek", kaže al Ali.