UKRAJINCI PUTINU ZADALI BOLAN UDARAC Strategija koja im je donela dobitak nosi jedan VELIKI RIZIK, a ovo bi joj mogao biti cilj

U smelom napadu na Kursku oblast u Rusiji, ukrajinske snage su osvojile više teritorija od bilo koje zaraćene strane u gotovo dve godine. Napad najmanje dve brigade potpuno je iznenadio Kremlj, koji ni četiri dana kasnije nije uspeo da zaustavi prodor.

To ne iznenađuje previše s obzirom na to da je ruska odbrana relativno tanka na tom delu granice. Zasad su u region poslate lokalne snage i regruti i najmanje jedan bataljon posebnih snaga koji je trebalo da odgovore na ukrajinski napad, ali on je u većoj meri uništen dalekosežnim raketnim udarom.

Kijev još nije razjasnio ciljeve ovog napada, što je razumljivo jer je neprijatelja važno držati u neznanju.

Ali šta god da je logika ove strategije, ona je zahtevala značajne snage koje bi, potencijalno, mogle biti uništene ili odsečene i to u trenutku dok se Ukrajina bori s manjkom ljudstva i muči da se zaustavi rusko napredovanje u Donbasu. Ipak, to je velika stvar za moral Ukrajinaca u trenutku kad je zemlja na najnižim granama od prvih dana rata.

Ali, iako je to važno, ne čini se dovoljnim da opravda tako riskantan potez. U vojnom smislu, ta bi operacija mogla imati za cilj smanjenje pritiska na drugim delovima fronta jer su Rusi sada prisiljeni da prerasporede snage kako bi odbili ukrajinski napad.

Neki takođe spekulišu da bi cilj Ukrajine mogao biti zauzimanje nuklearne elektrane Kursk. To bi bio veliki dobitak, a njeno ponovno zauzimanje od strane Rusa bilo bi vrlo teško. Ali elektrana se nalazi oko 40 kilometara dalje od trenutnih ukrajinskih položaja i gotovo sigurno izvan dohvata.

Politička vrednost ovog napada mogla bi biti veća od bilo koje vojne prednosti. Podsetimo, uspešni ukrajinski protivnapadi u području Harkova i oko Hersona 2022. podstakli su talas međunarodne podrške.

foto: Shutterstock

Neuspeh letnje ofanzive prošle godine imao je obrnuti učinak, a tome je pridoneo rat na Bliskom istoku koji je skrenuo pažnju, ali i resurse iz Ukrajine. Ovaj hrabri manevar mogao bi ponovno da osnaži podršku Zapada i oba tabora na američkim izborima.

Uz sve to, ovo bi mogao biti pokazatelj da čak ni upad ovakvih razmera neće podstaći Putinovu odmazdu koje se Zapad toliko plašio. To bi moglo da podstakne Bajdena da ublaži ograničenja za upotrebu oružja na teritoriji Rusije, što je bila glavna prepreka ukrajinskim operacijama.

Drugi politički cilj mogla bi biti sve češća priča o mirovnim pregovorima. Za Ukrajinu bi okupacija ruske teritorije mogla biti jak adut za pregovaranje. To bi ipak zahtivalo ukopavanje i držanje ovog prostora, uključujući rute snabdevanja, tokom dužeg razdoblja protiv sve žešćih i češćih napada sa zemlje i iz vazduha. Takav bi potez iz tog razloga mogao biti preuranjen.

Ne zna se šta iduće smera ukrajinski vrhovni zapovednik general Oleksandr Sirski. Ali kakve god bile vojne i političke namere, ni on ne može znati ishod. Kako god ova operacija završila, Ukrajina je pokazala svetu da je još uvek spremna za borbu.

(Kurir.rs/Jutarnji/Preneo: A.N.)