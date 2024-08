OTKAZANA TRI KONCERTA U BEČU ZBOG TERORISTIČKIH NAPADA! Stručnjaci analiziraju: U pitanju je OVA organizacija, IMALI SU JEDAN CILJ

Još se prepričava vest o otkazanim koncertima Tejlor Svift u Beču zbog planiranog terorističkog napada.

O ovoj temi razgovarali su gosti "Pulsa Srbije" Darko Trifunović, direktor Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost i Dejan Radenković, vlasnik agencije za obezbeđenje i nekadašnji funkcioner MUP-a.

Teroristički napadi na koncertima poznatih nisu retkost, a Radenković je obrazložio na šta bi trebalo posebno obratiti pažnju kada su takve manifestacije u pitanju.

- Kada su u pitanju manifestacije na kojima se očekuje veliki broj ljudi, uvek bi trebalo prići sa posebnom pažnjom i preventirati rizik iz svakog mogućeg ugla. Dakle, bitno je da su sve bezbednosne službe umrežene i da među njima idu sve informacije, kako bi i prepoznali opasnost. Oko događaja kod nas, postoje svakodnevni sastanci MUP-a, koja opet dobija informacije i od drugih službi, pa se preventiraju rizici od terorizma.

Tri njena koncerta su prošle nedelje otkazana, a Radenković je otkio kako funkcioniše obezbeđenje na ovakvim koncertima:

- Tako što se u odnosu na broj ljudi, određuje da li jedan, dva ili tri prstena, kako spolja, potom i na samom ulazu, ali i u samom objektu vrše mere svojevrsne zaštite. Recimo na ulazu se neće dopustiti da neko uđe sa nekim predmetom koji može naškoditi drugima. Dakle, ne dopuštaju se bilo kakvi predmeti, poput flašica, koje mogu nauditi prisutnima.

Trifnović je pričao o planiranju ovakvih događaja, kao i to koliko je to važno:

- Najvažnija stvar je prva izrada bezbednosne procene, a to radi svako iz svog domena, po potrebi se uključuje i vojska. Naravno, tu je policija, razne službem sve zavisi o kakvom događaju je reč i da li postoje nosioci pretnji i kakvi su. Ako su u pitanju teroristi, to su Džihadisti, dakle motivisani zloupotrebom religije, njima je motiv da pošalju političku poruku legendarnoj pevačici, napad nije poruka za nju, već zbog same mase radi političke poruke. Najvažnije su te obaveštajne i preventivne mere.

