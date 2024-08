"NEMOJ TO DA RADIŠ, VLADIMIRE": Tramp u intervjuu Masku ispričao kako je ubeđivao Putina da ne napada UKRAJINU, prozvao Bajdena

Donald Tramp, bivši američki predsednik i republikanski kandidat na izborima u novembru, u intervjuu koji je na društvenoj mreži X (bivši Tviter) dao njenom vlasniku milijarderu Ilonu Masku ispričao je kako je ruskog predsednika Vladimira Putina ubeđivao da ne napada Ukrajinu.

- Rekao sam mu "Nemoj to da radiš. Ne možeš to da uradiš, Vladimire". On je rekao "Nema šanse", a ja sam rekao "Ima" - kazao je Tramp.

On je u audio intervjuu, koji je trajao više od dva sata i u jednom trenutku imao više od 1,3 miliona slušalaca, ocenio da Rusija nikada ne bi izvršila invaziju na Ukrajinu da aktuelni američki predsednik Džo Bajden nije na vlasti.

foto: Shutterstock

Kijev indipendent prenosi da mu je Mask na to kazao da je to "odlična ocena".

Tramp je rekao da "poznaje" ruskog predsednika Vladimira Putina i da se "slaže" sa severnokorejskim vođom Kim Džong Unom.

foto: EPA/Evgeny Biyatov Sputnik

- Oni su pametni i oni su zlobni. Ja se veoma dobro slagao sa Putinom i on me je poštovao - rekao je Tramp i dodao da je često razgovarao sa Putinom, uključujući i razgovore o Ukrajini.

