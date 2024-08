POLA GRČKE PARALISANO, EVO ŠTA JE DOVELO DO NEKONTROLISANOG POŽARA! Srpkinja za Kurir šokirala: Ugroženo snabdevanje vodom (VIDEO)

Četiri zemlje članice EU šalju vatrogasce u Grčku da se bore sa velikim požarom u predgrađu Atine, na zahtev grčke vlade.

Ova vatrena stihija paralisala je zemlju. Iz Grčke se za Kurir televiziju javila, te opisala situaciju i atmosferu, Maja Bekčić Petrović.

04:01 POLA GRČKE PARALISANO, EVO ŠTA JE DOVELO DO NEKONTROLISANOG POŽARA! Srpkinja za Kurir šokirala: Ugroženo snabdevanje vodom

- Čujem da je Srbija uživala u divnom vremenu, u Grčkoj to i nije najbolja stvar u ovom trenutku. Upravo najtopliji jun i jul, otkad se mere temperature, u kombinaciji sa velikim sušama dovele su do požara koji su paralisali pola grčke, bukvalno je pola države u tzv. "red alert" zbog ekstremnih vremenskih uslova. Najdramatičnije je oko Atine, ugroženo je celo područje Maratona, a to je problem jer se tamo nalazi najveći rezervoar vode za piće koji snabdeva Atinu.

- Evakuisano je desetine hiljada ljudi, a sinoć se situacija malo smirila, vetrovi nisu toliko jaki i ne menjaju pravac. Grčka obaveštava ljude o svim zatvorenim putevima, o svim ugroženim zonama, to stiže na mobilne telefone. Ljudi su bezbedni trenutno, ne evakuiše se niko.

Kurir.rs

