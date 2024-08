"NOVI PREDSEDNIK IRANA NIJE SPREMAN ZA SUKOB, ULOG JE PREVELIK" Analitičari bez dileme: Ovo je cela ideja podignute prašine!

Napad Irana na Izrael mogao bi da se dogodi već ove nedelje, navode iz Bele kuće, uprkos prethodnom upozorenju zapadnih zemalja da bi Iran trebalo da se ipak uzdrži od ovog napada zbog toga što će snositi odgovornost za eskalaciju situacije.

Međutim, ni odgovor Izraela nije izostao, pa će na svaki napad Irana, uzvratiti diektnim udarom na njihovu teritoriju, upozoravaju iz lokalnih oružanih snaga.

Gosti jutarnjeg programa koji su diskutovali o mogućim posledicama novonastale situacije u ovom ratu bili su Slobodan Dimitrijević, Srpsko-rusko bratstvo i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

Miletić je analizirao upozorenja koja neprestano pristižu sa zaraćenih strana, pa je odgonetnuo da li smo na pragu eskalacije već brutalnog rata.

- Mislim da je cela ideja da se podigne galama, kako bi saveznici pozvali Teheran, te pokušaju odvraćanje, odnosno da ne dođe do tog napada. Međutim, zaboravio se jedan momenat, u Teheranu imamo novog predsednika i njemu ne treba frka od prvog dana. Jednostavno, radi se o čoveku koji razmišlja više strateški. Mislim da, neke analize koje dolaze od strane iranskih analitičara, mogu da zaključim da predsednik Irana nije baš toliko spreman da uđe u sukob ovakvog obima u ovom momentu jer je nov, tek sada uspostavlja svoju administraciju. Svakako, nije ni neophodno da se reaguje na izraelsku provokaciju ove vrste jer su ulozi previše veliki, ali i uloga Amerike.

Dimitrijević je pričao o ulozi Izraela u ovom sukobu:

- Oni su definitivno dobili mogućnost da su im ruke odrešene. Ovaj globalni projekat geopolitičkih dešavanja, navikao je da vuče mačke za rep, ali ovde, bojim se, ozbiljno su se zaigrali, pokušavaju da svoje navike održe, ali će možda povući tigra za rep, što će biti jako opasno. Dakle, sreća je da pojedine države, a predvođene Iranom, ne utrčavaju olako u ono što im se nameće. Izrael je prihvatio ulogu, u ovom trenutku, te američke desnice, koja će svakako izazivati nestabilnost i to čitavog sveta. Meni se čini da je u vreme pred američke izbore, sve na neki način pojačano, to nije ni malo slučajno. Ovi slabovidi projektanti trče možda poslednji krug, ali je to i dalje veoma opasno, nadam se da neće da dođe do nečega čega se svi bojimo.

Miletić se osvrnuo na narativ koji pristiže iz Evrope, pa je otkrio koliko je verovatno da ove dve zaraćene strane sednu za pregovarački sto:

- Iskreno, ne očekujem da će pregovarački sto da se desi ni na jednoj strani, a pogotovo ne pre tog petog novembra, odnosno američkih izbora. Dotad će biti raznih natezanja, zatezanja, zauzimanja pozicije. Bajden odlazi, njegovi ljudi odlaze, Kamala Haris je ipak drugačija vrsta političara, a kod nje je zanimljivo to da ona ne dolazi iz političke priče, već državljnog sudioca. To je kompletno drugačiji sistem razmišljanja. Pošto se ne zna rezultat izbora, te tenzije će da porastu, a svako od međunarodnih igrača će pokušati da svoju priču nametne u američke izbore.

