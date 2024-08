KUPAČI, OPREZNO! PUN IH JE JADRAN: Specifična vrsta nastanila more, stručnjaci objašnjavaju ko ne bi SMEO DA ULAZI U VODU

Riba ušata i ove godine grize mnoge plivače širom Jadrana. Dobra vest je ta da nisu opasne, ali neki bi ipak trebalo da budu na oprezu.

„Ribice su počele grickati lagano petu pa malo osećate okolo te lagane ugrize koji nisu previše smetali sve dok nije počelo biti agresivnije i na koncu su mi uspele otkinuti komad kože s noge“, rekao je Ivica Kocijan za Dnevnik.hr.

Naročito vole da grizu rane. Poznavatelj riba Pero Ugarković je za spomenuti portal naveo da im se tokom letnjeg perioda ubrzava metabolizam i da traže dodatne izvore ishrane.

foto: Shutterstock

„Jedan od izvora je skidanje parazita s većih riba ili sisara, tako da su im ljudi zapravo prikladni. Ugledaju mladeže, bradavice i rane i najčešće kad ugledaju neku ranu, onda im je to najslađe čoknuti“, kazao je.

Kao što je već spomenuto, one nisu opasne za ljude, ali ukoliko već imate neku ranu, možda je bolje da se malo odmorite od plivanja.

„One se zalete i nemaju zube u smislu na kakve su ljudi naučeni, poput orade. One se samo sudare i malo čapnu komadić kožice i to je simpatično. Preporučio bih ljudima da ako imaju otvorene rane, ne ulaze u more zbog sebe“, naveo je ronilac Velimir Vrzić.

Ušata živi duž jadranske obale, naročito u područjima gde je more čisto. Kreće se na dubinama između pet i 20 metara.

