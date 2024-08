Kada je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, dramatične borbe u Kurskoj oblasti se nastavljaju, međutim, kao i obično, izveštaji zvaničnika Rusije i Ukrajine se ne poklapaju, pa i ovaj put sa fronta stižu oprečne informacije.

Dok ukrajinska vojska tvrdi da je uništila ruski borbeni avion iznad Kurska i zarobila 100 ruskih vojnika, sa druge strane ruske snage navode da je većina ukrajinskih trupa koje su izvršile invaziju na Kursku oblast već uništena. Zbog napada ukrajinskih snaga u Belgorodu je juče proglašeno i vanredno stanje.

Da li je Ukrajina napadom na Kursku oblast napravila ozbiljnu stratešku grešku ili je to bio dobar potez i koliko ozbiljne posledice će imati na dalji tok rusko-ukrajinskog sukoba, u studiju Kurir televizije sa urednicom i voditeljkom jutarnjeg programa Redakcija Snežanom Petrović razgovarali su Srba Filipović, politički analitičar i Vinko Pandurević, general u penziji.

foto: Kurir televizija

- Koliko god se nama činilo da je to nešto besmisleno ili nešto u krajnjoj nuždi iznuđen potez i koji će završiti katastrofalno, oni su imali određene ciljeve, određenu svrhu i zato su na takav način postupili. Vi, kao slabija strana u sukobu, birate mesto i vreme okršaja, izdvajate snage i računate sa onim pravcima na kojima možete imati uspeha. Ukrajina je u Donbasu pokušala kontrofazivu prošle godine, to nije uspela i sada je prešla u strategijsku odbranu gde se uspešno brani. Znači, ne može potisnuti ruske snage na tom delu fronta, pa je sa snagama koje je imala, ušla u Kursku oblast. Ovo je de fakto agresija na Rusiju, ona je manifestovana, materializovana kroz ulazak snaga, možda i do 10.000, na prostor Rusije. Oni su imali za cilj, da napadnu poslednju elektranu u Kursku i na taj način da mogu da ucenju zbog zaporoške elektrane - smatra Pandurević.

09:03 PRIČAJU DA SU TERMINATOR ISTOKA, A UKRAJINCI IM UĐU NA TERITORIJU Šta je Kijev postigao upadom u Kursku oblast? OVO JE CILJ

Filipović je komentarisao analize u nemačkim medijima o upadu ukrajinskih snaga na teritoriju Rusije.

foto: Kurir televizija

- Ja ne mogu da vidim slom Ukrajine i ukrajinske vojske uprkos Putinovim pretnjama. Mi to slušamo dve i po godine, sve postaje tragikomično, Tusi će navodno da gađaju kabinet britanskog premijera, potopiće Pariz. Naravno, ruska vojska deluje na teritoriji Ukrajine, ubija nemilice koga stigne i šta stigne, dakle, bombarduje od civilnih do vojnih ciljeva. Dakle, Ukrajina je jedna zemlja koja je petrpela strašne tragedije za ove dve i po godine, i ja ne mogu da se složim da je sad Ukrajina agresor. Napadnuta je na najbrutalniji način od strane svog suseda, velike sile sa ogromnom količinom vojnika i ratne tehnike. Sa svim što ima navalila je na jednu siromašnu zemlju očekujući da će se ona predati posle nekoliko dana. Potcenili su Kijev i ukrajinsku vojsku očekujući da će pred tom propagandom da je Ruska vojska nepobediva, da je to Terminator Istoka i tako dalje, da će oni uplašiti i povući - smatra Filipović.

