I dok svet strahuje od mogućeg napada Irana na Izrael, međunarodni posrednici otpočeli su u Dohi novu rundu pregovora povodom okončanja rata na Bliskom istoku, bez prisustva delegacije Hamasa. Ovi razgovori veoma su važni, jer imaju za cilj postizanje sporazuma o prekidu vatre u Gazi i oslobađanje desetine talaca.

Ova dešavanja bila su tema jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji, a gosti voditeljke Olje Lazarević bili su Vojislav Lalić, novinar i bivši dopisnik "Tanjuga" iz Turske i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku.

foto: Kurir televizija

- Ne možemo da znamo unapred koji će biti ishod tih razgovora, ali, sudeći po onome što se dešavalo prethodnih meseci, dogovoreno je dvaput, primirje od po 48 i 72 sata, ali nikakvo trajno primirje nije dogovoreno. Ubistvom šefa Hamasa, izraelski premijer Netanjahu je pokazao da njemu nije baš nešto previše stalo do tih pregovora. Izrael je tu više formalno da se ne bi reklo da je neko ko ne želi mir. S druge strane, novi šef Hamasa je radikalniji i od svog prethodnika i od Netanjahua, tako da ja ne vidim tu previše prostora za neki mir. Tu je pitanje hoće li postojati Hamas ili Izrael - smatra Đokić.

07:15 NIJE U PITANJU MIR NEGO HOĆE LI POSTOJATI IZRAEL ILI HAMAS Lalić: Erdogan ostao po strani, zato opet daje ZAPALJIVE IZJAVE

A turski predsednik Redžep Tajip Erdogan sastavši se sa palestinskim liderom Mahmudom Abasom istakao je da će nastojati da Izrael pozove na odgovornost za zločine koje je počinio u Pojasu Gaze i da neće dozvoliti da "zapali region“. Abas je izjavio da će ići u pojas Gaze, kako bi se zaustavila "varvarska agresija", čak i po cenu života.

foto: Kurir televizija

- Predsednik Erdogan, otkako je došao na vlast pre 20 godina, pokušava da se nametne kao zaštitnik muslimana ne samo na Bliskom Istoku, nego i u svetu. Naravno, to su njegove preterane ambicije, iako je Turska jedna velika zemlja. I on je od početka bio veliki zaštitnik Hamasa i imao je vrlo bliske odnose sa Hanijom, koji je nedavno ubijen u Teheranu, koji je nekoliko meseci pred toga i boravio u Ankari. Međutim, i kad je došlo do ovoga do čega je došlo u oktobru prošle godine kad su počeli sukobi, Erdogan je očekivao i pokušao da se nametne kao jedan od posrednika u rešavanju ovog sukoba u ovim pregovorima, što je bilo dosta nelogično ako vi, odnosno Turska, podržava bezrezervno samo jednu stranu. I naravno, Netanjahu i Tel Aviv to nisu prihvatili, pa je Erdogan praktično ostao po strani. I sad on sa ovim izjavama koje su dosta oštre, pokušava da se i dalje nametne kao zaštitnik islamskog sveta. On je od onih političara kome diplomatski jezik nije jača strana. To vidimo.

