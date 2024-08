ADAM OTKRIO MAJČINU TAJNU PA KRENUO U POTRAGU ŽIVOTA: Letovala u Grčkoj 1994. a ono što se tad dogodilo ODREDILO MU JE TOK SUDBINE

Mladić koji je saznao da mu je majka nakon romanse sa Grkom na Halkidikiju ostala trudna i devet meseci nakon letovanja, dobila njega, započeo je potragu života - za svojim pravim biološkim tatom. Njegov apel, okačen u jednoj od grupa posvećenim letovanju u Grčkoj, od sinoć se deli društvenim mrežama.

Britanac Adam Robinson (20) započeo je juče potragu na društvenim mrežama za muškarcem iz Grčke za koga tvrdi da mu je otac. Umesto imena muškarca sa Halkidikija koji je prema njegovim rečima bio zaposlen u jednom od hotela u Kalitei, postavio je njegovu sliku.

foto: Printscreen Facebook

Grk ni ne zna da ima sina u Britaniji

Ono što je sve koji su pročitali njegove reči posebno dirnulo jeste činjenica da muškarac za Halkidikija ni ne zna za njegovo postojanje. Razlog ćutanja majke, nije naveo.

U emotivnom obraćanju on je naveo da želi da pronađe svoju porodicu koju nikada nije imao, svestan da će ta potraga biti poput traganja za iglom u plastu sena.

"Zdravo svima, trebalo je hrabrosti da se ovo objavi. Imam tatu koji i ne zna da sam tu. On je Grk, a moja mama ga je upoznala na Halkidikiju volela bih da mogu da vidim da li je još uvek tu i da ga upoznam ako jeste. Radio je u hotelu "GHotels Macedonian Sun". Baš vidim sličnost lica kod sebe i njega. Da znam da me je sreo, siguran sam da bi odmah znao (da mu je sin). Živim u Engleskoj (UK) blizu Londona.

Mislim da imam ime ali ne znam da li je tačno napisano. Ali ako neko ima porodične veze na Halkidikiju, molim vas da se javi. To je veliki deo mog života koji nedostaje. Da li želi ili ne želi da bude deo mog života. Radije bih da znam. On čak i ne zna da sam tu. Samo bih voleo da mogu da mu kažem - ti si moj tata.

Adamova majka i Grk se upoznali 1994. godine

To bi bio mali završetak za mene, ali ako želi da bude deo mog života. Onda bih mogao da uradim sve. Možda nema porodicu i to me progoni. Upoznao je moju mamu u septembru/oktobru 1994. godine. Ovo je moja jedina fotografija koju imam (momak levo) i rođen sam 1995. godine. Voleo bih da mogu da ga upoznam. Isto tako znam da će ovo biti kao igla u plastu sena, ova potraga da ga nađem. Ali ja sam rešen da nađem celu porodicu za koju ne znam. Molim vas pomozite", napisao je Adam u objavi koja je jedan deo pratilaca grupe posvećene Grčkoj podsetio na radnju unutar poznatog mjuzikla "Mama mia".

