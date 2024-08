OPASAN SUSRET RUSA I AMERIKANAC NA NEBU IZNAD SIRIJE: Avioni SAD se približili "antonovu", zamalo izbegnut PAKAO NA NEBU

Lovac-bombarder F/A-18 međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama opasno se približio avionu An-30 Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije (VKS) na nebu iznad regiona Al-Tanf u provinciji Homs u Siriji.

Ruska posada je sprečila sudar, rekao je zamenik šefa ruskog Centra za pomirenje zaraćenih strana u Sirijskoj Arapskoj Republici, kapetan 1. ranga Oleg Ignasjuk.

- 17. avgusta, oko 11 časova po moskovskom vremenu, iznad oblasti Al-Tanf u provinciji Homs na nadmorskoj visini od 6.700 metara, došlo je do opasnog približavanja koalicionog lovca-bombardera F/A-18 sa avionom An-30 Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, koji je planirao let u vazdušni prostor Sirije, ruska posada je, pokazujući visoku profesionalnost, blagovremeno preduzela neophodne mere da spreči sudar - rekao je on.

Ignasjuk je napomenuo da je tokom dana u oblasti Al-Tanf zabeleženo 18 kršenja pravila korišćenja vazdušnog prostora Sirijske Arapske Republike od strane koalicione avijacije: tri para lovaca F-15, par lovaca Tajfun, dva para F/A-18 lovci-bombarderi i tri para jurišnih aviona A -10.

Pored toga, evidentirano je šest slučajeva kršenja odredbi protokola o dekonflikciji od 9. decembra 2019. godine, koji se odnose na letove bespilotnih letelica koji nisu koordinisani sa ruskom stranom.

(Kurir.rs/TASS/Preneo: Đ. M.)