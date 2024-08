"AMERIČKI LOVAC SE OPASNO PRIBLIŽIO ANTONOVU": Rusi tvrde da je njihov špijunski avion IZBEGAO SUDAR u Siriji, snimao bazu SAD?

Ruska državna agencija Tas objavila je da se borbeni avion koalicije zemalja koju SAD predvode u Siriji "opasno" približio ruskoj izviđačkoj letelici na nebu iznad pokrajine Homs.

Rojters prenosi da se Tas poziva na ruskog vojnog zvaničnika koji se nalazi u toj bliskostočnoj zemlji.

Britanska agencija podseća da Amerika ima 900 vojnika u Siriji i još 2.500 u susednom Iraku, gde se oni nalaze u misiji savetovanja i pomoći lokalnim snagama koje nastoje da spreče ponovni uspon Islamske države, koja je 2014. zauzela velike teritorije u obe zemlje, da bi potom bila potisnuta.

Borbeni avion-bombarder F/A-18 koalicije opasno se približio letelici An-30 ruskih vazduhoplovnih snaga, koji je izvodio zakazani let u sirijskom vazdušnom prostoru - kazao je za Tas kapetan Oleg Ignasjuk, zamenik šefa ruskog Centra za pomirenje suprotstavljenih strana u Siriji.

foto: Shutterstock

On je rekao da je "ruska posada, pokazujući visoki nivo profesionalizma, brzo preduzela neophodne mere kako bi se sprečio sudar".

Ruska agencija je navela da se incident desio iznad regiona Al Tanf u Homsu.

Rojters navodi u izveštaju Tasa nedostaje kontekst incidenta i dodaje da nisu dobili nezavisnu potvrdu ovih tvrdnji.

Ministarstvo odrane SAD nije odmah odgovorilo na upit britanske agencije koja podseća da američka vojska ima bazu u sirijskom regionu al Tanf region across the border from Jordan.

(Kurir.rs/Reuters/The Jerusalem Post/Preveo i priredio: N. V.)

Bonus video:

05:25 BURNO U STUDIJU ZBOG AVIONA ER SRBIJE KOJI JE PRATIO NATO LOVAC