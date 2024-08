"UKRAJINA U OFANZIVU POVELA PLAĆENIKE, OVAKO MOGU DA ZAVRŠE RAT" Eksperti tvrde: Rusija znala za napad, ali Putina nisu obavestili

Dok sukobi na ukrajinsko-ruskom frontu ne jenjavaju, do dodatnog usijanja došlo je nakon što su ukrajinske snage srušile još jedan most u Kurskoj oblasti, strateški važan za snabdevanje ruske vojske.

U jutarnjem programu, general major Luka Kastratović i dr Aleksandar Dikić detaljno analizirali ukrajinsku ofanzivu koja je u toku, ali i njene posledice.

General major Luka Kastratović tvrdi da trenutni sukob nije samo borba između Ukrajine i Rusije, već deo šireg globalnog sukoba u kojem Zapad koristi Ukrajinu kao sredstvo za slabljenje Rusije.

- Za dve i po godine i više rata, ukrajinske snage nisu imale značajne rezultate. Ukrajina je utvrđivala svoje pozicije, a ovo što sada vidimo nije borba Ukrajine, već sukob u koji su uključeni zapadni interesi - rekao je Kastratović.

foto: Kurir televizija

On je dalje objasnio da je Zapad, koristeći Ukrajinu, pokušao da oslabi Rusiju, što je deo dugoročnog plana.

Kastratović je potom izrazio zabrinutost zbog ruskih gubitaka u poslednjoj ukrajinskoj ofanzivi, ali i ukazao na moguće unutrašnje izdaje u ruskim redovima.

- Ukrajina je krenula u ofanzivu u čijem sastavu su plaćenici iz Engleske, Poljske i Francuske, a vidimo da su otkrili čak i mrtve Irce. Zaista, ovo je jedan udarac za Rusiju. Izgubljena je jedna teritorija, stradalo je mnogo civilnog stanovništva i dece, ali i vojnika. Ovim udarcima su hteli da prisile Rusiju na pregovore pod uslovima Kijeva - rekao je Kastratović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Postavlja se pitanje, zašto Rusija nije znala za ofanzivu Ukrajine. Stručnjaci sa zapada i istoka kažu da su obaveštajne službe znale i informisale načelnika Generalštaba, ali da on nije informisao Putina o tim aktivnostima. Jedni kažu da je to bilo neozbiljno, drugi da je bio previd, a treći da je izdaja iznutra. To je sad veliko pitanje.

Dr Aleksandar Dikić istakao je da ukrajinska ofanziva ima dvostruku ulogu – vojnu i medijsku.

- Ova ofanziva je iznenađenje jer je Ukrajina i posle 2 i po godine sposobna da izvrši ovakvu jednu ofanzivu. Sa druge strane iznenađeni smo reakcijama Rusije koja ne uspeva da drži to pod kontrolom. Ofanziva i dalje traje. Ovo je način da Ukrajina pokaže da može da nanosi ozbiljne udarce Rusiji i da je sposobna da se bori rame uz rame sa zapadnim silama

foto: Kurir televizija

Dikić je takođe ukazao na to koliko je ovaj sukob nepredvidiv.

Rat je nepredvidiv, i ova ofanziva je dokaz toga. Niko nije mogao da predvidi mnoge događaje u ovom ratu, poput rušenja mosta na Krimu ili Prigožinove pobune. Ovo je samo još jedan primer kako rat može iznenaditi - rekao je on.

12:58 UKRAJINA U OFANZIVU POVELA PLAĆENIKE, OVAKO MOGU DA ZAVRŠE RAT Eksperti tvrde: Rusija znala za napad, ali Putina nisu obavestili

Dikić se potom osvrnuo na mogući kraj rata.

- Ovo je prvi put da Rusija gubi na svom delu teritorije, svoju sopstvenu teritoriju još od 1942. godine. Ovo je bolan udarac za rusko društvo i Ukrajina može da kaže ovaj rat će još dugo trajati, hajde da sednemo na pregovarački sto i da se rukovodimo onom formulom teritorija za mir. Mi ćemo se povući sa vaše teritorije i vi sa naše i da vidimo šta je taj geopolitički balans koji može da dovede, ako ne do konačnog mira, makar do primirja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:37 AKO UKRAJINA IZGUBI, OHRABRIĆE SE DRUGI AUTORITARNI REŽIMI Biljana Šahrimanjan Obradović: Kina je prepoznata kao RUSKI SAVEZNIK