"BOLJE SE SADA ŽIVI, NEGO ŠTO ĆE KADA SE RAT ZAVRŠI" Stručnjaci analiziraju život u Ukrajini: Održavaju se na "veštačkom disanju"

Sukob u Ukrajini pridobio je pažnju čitavog sveta, međutim to interesovanje je nakon godinu dana počelo da opada. Početkom rata, Ukrajina je imala inflaciju koja je iznosila 5.4 odsto, ali i problem sa nezaposlenošću. Međutim, sada kada pogledamo isplate penzije, noćni život i ostale parametre, ostaje nejasno kakav život se tamo vodi.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" koji su analizirali život s početka rata i danas, bili su Ljuban Karan, potpukovnik KOS u penziji, Dr Mina Zirojević, Institut za uporedno pravo, Vesna Pešić, izdavač i Dr Dragan Petrović, doktor nauka iz oblasti političke geografije.

foto: Us Army /Us Army / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock, PJF Military Collection / Alamy / Alamy / Profimedia, AP Sergei Bobylev, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Život u Ukrajini, kada bi pogledali vesti, izgledalo bi da od 2014. godine, preko 2018, do danas, sve gori, da je svaki sposoban muškarac u uniformi, ali to uopšte nije tako. Pa je Zirojević procenila šta se zapravo dešava u Ukrajini:

- Zavisi koga pitate, sve je neka medijska manipulacija, više ni oni koji žive tamo ne znaju kako žive. Zavisi koga pitate, komšiju sa leve ili desne strane. Naravno da nezaposlenost nije velika jer je stanovništvo otišlo, iako je nekada bila 50 odsto, ti ljudi su otišli, a mnogi su i poginuli. Sa treće strane, zemlja koja je bila ukrajinska, pripada drugim stranim kompanijama. Mislim da se sada bolje živi nego što će biti kada sukob bude gotov. Tada će se suočiti sa posledicama, neće biti novca koji sada deluje kao besplatan. Taj novac koji se pumpa da bi se ratovalo, a uvlačenjem novih zemalja, sam novac u Ukrajini će biti manji. Kada sve prestane, neće biti izgovora. Biće sve teže i teže.

Karan je analizirao do kada će dolaziti pare u Ukrajini:

- Ovo što ljudi kao žive dobro, to nisu samo Ukrajinci, postoje i oni u rovovima, mora da se uporedi taj život, pa da se nađe prosek. Znate kako žive ljudi na ratištima, bez struje, vode... Ovaj deo koji je izbegao iz Ukrajine, ima bogatih, ali ima i onih koji nemaju izvore finansiranja, oni žive teško. Mi vidimo samo one koji dođu ovde i troše novac, a takvih je relativno malo. Kod nas ima isto bogatih, ali najviše onih prosečnih. Ne bih gledao standard Ukrajine po tome kako se održava, jer je to veštački, kao na veštačkom disanju. Oni dobijaju novac, ali samo do kada traje rat, a uvek se traži način za njegovo produžavanje. Produžava se radi izazivanja unutrašnjih problema u Rusiji.

05:12 BOLJE SE SADA ŽIVI, NEGO ŠTO ĆE KADA SE RAT ZAVRŠI Stručnjaci analiziraju život u Ukrajini: Održavaju se na veštačkom disanju

Pešić se vratila iz Rusije, pa je dala svoj komentar:

- Pre tri dana sam sletela iz Kazanja, a inače sam obišla tri oblasti. Bila sam tri nedelje, sasvim dovoljan period da oslušnete duh naroda, kako ljudi reaguju, kako osećaju sve ovo što se dešava. Pogotovo jer sam bila tamo u trenutku kada se dogodila Kurska. U Rusiji se najnormalnije živi, sve funkcioniše, sve radi, a mene je začudilo to da ljudi nerado pričaju uopšte o događajima na frontu. Ja sam im rekla, sa velikim ponosom, da dolazim iz jedine zemlje u Evropi koja im nije uvela sankcije, a oni su bili srećni. Hoću da kažem da postoji uzajamna ljubav Srba i Rusa. Što se tiče ruske reakcije, nje nema, ne možete da vidite na ulici, u kafiću, na pijaci... Toga nema. Oni su vrlo obazrivi, pre svega su poučeni iskustvom da ne treba mnogo da veruju nikome jer su mnogo puta bili prevareni, kao i mi. Pa su oprezni u iznošenju stavova, ponašaju se kao da se to njima ne dešava.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

12:58 UKRAJINA U OFANZIVU POVELA PLAĆENIKE, OVAKO MOGU DA ZAVRŠE RAT Eksperti tvrde: Rusija znala za napad, ali Putina nisu obavestili