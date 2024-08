KAMALI POTVRĐENA KANDIDATURA Mišel i Barak Obama stali uz nju, muž ispričao koji je bio zahtev potpredsednice SAD za PRVI SASTANAK

Barak Obama, nekadašnji američki predsednik, bio je jedan do ključnih govornika druge večeri Demokratske nacionalne konvencije u Čikagu, tokom kojeg je potvrđena kandidatura potpredsednice Kamale Haris za Belu kuću.

Glas Amerike navodi da je Obama, uz šalu na samom početku sinoćnjeg govora da nije nimalo ostario, najviše pričao o opasnostima koje mogu da nastanu jer je društvo u Americi podeljeno, te da je zadatak demokrata da rade na tome da demokratija pobedi.

Obama je ohrabrio demokrate da slušaju one koji se ne slažu sa njima i bore se za glasove onih koji imaju različite stavove

„Počinjemo da mislimo da je jedini način da pobedimo da vičemo i da sramimo drugu stranu. Taj pristup može raditi za političare koji samo žele pažnju i napreduju u podeli. Ali to neće raditi kod nas", rekao je Obama.

Obama je pozvao svoju stranku da ne žuri da osuđuje one sa vrednostima koje se razlikuju od njihovih.

"Tako možemo da izgradimo pravu demokratsku većinu. Naši sugrađani zaslužuju isto dostojanstvo koje se nadamo da će nama pružiti", rekao je Obama.

Ovo će biti tesna borba u jako podeljenoj zemlji, u zemlji gde se mnogo ljudi muči, gde ljudi ne veruju da vlada može da pomogne. I oni se pitaju, ko se bori za mene, ko se pita za moju budućnost, moje dece, o našoj budućosti. Jedna stvar je sigurna, Donald Tramp nema problem sa spavanjem zbog toga", naveo je Obama.

"On daje dečje nadimke, ima lude teorije zavere, opsednut je količinom okupljenih ljudi, i tako dalje, i tako dalje. Pre neki dan sam čuo da je neko Trampa uporedio sa komšijom koji van nanosi svoje lišće u vaše dvorište. Kad je komšija takav, to dosta nervira, ali kada je to predsednik, to je opasno", naveo je Obama.

"Ne treba nam četiri godine haosa, gledali smo taj film, i znamo da je nastavak obično gori. Amerika je spremna za novo poglavlje i spremni smo za predsednicu Kamalu Haris", kaže bivši predsednik SAD.

foto: Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Obama je dodao da kao predsednica ona neće služiti samo one koji je podržavaju, već se se boriti za svakog građanina i građanku Amerike. Dodao je da voli Tima Volca i da je to čovek koji je potreban politici, koji je rođen u malom mestu, učio je decu.

"Zajedno Kamala i Tim će ostvariti centralnu američku priču, da svi zaslužujemo ista prava. To je njena vizija, to je vizija Demokratske stranke", rekao je Obama.

On je dodao da neće biti lako, druga strana, kako kaže zna da je lakše da se igra na kartu straha i cinizma, reći će da je vlada korumpirana.

"Mi imamo drugi zadatak, da uverimo da demokratija može da se ostvari. Treba nam presednica koja zaista brine o milionima ljudi", naveo je Obama.

U govoru se osvrnuo na svoj odnos sa predsednikom Amerike Džoom Bajdenom.

"Moja odluka da budem predsednik, bila je moja najbolja odluka, kao i da predložim Džoa Bajdena za potpredsednika. Mi smo postali braća, i ono čemu se divim je ne samo njegova empatija, snaga i iskustvo, nego i to da je uvek smatrao da svako ima pravo na šansu. U istoriji će Džo Bajden biti zapamćen kao sjajni predsednik koji je odbranio demokratiju od velike opasnost. Ponosan sam da ga zovem mojim predsednikom, ali još više što ga zovem svojim prijateljem", rekao je Obama.

Bivšeg predsednika najavila je njegova supruga Mišel Obama, a on je govor počeo rečima da je on jedina osoba koja je dovoljno glupa da govori posle nje.

"Nešto fenomenalno je u vazduhu, zar ne, osećamo to? I u celoj zemlji! Znate o čemu pričam, to je ta zarazna moć nade i očekivanja", rekla je Mišel Obama.

Ona je navela da sada postoji šansa da se pobede podele i mržnja.

"Ameriko, vraća nam se nada", uzviknula je Mišel Obama.

Rekla je da je do skoro imala osećaj da nema nade, i strah od budućnosti. Navela je da skoro izgubila majku i da je jedva bila u stanju da bude na konvenciji, ali da je želela da joj oda počast, upravo zbog toga što je njena mama uvek imala nade.

"Kamala i ja smo izrasle na istim vrednostima, iako su nam majke bile okeanima daleko. Kamalina majka je govorila, nemoj da se žališ, nego nešto uradi. Sa tim savetom, Kamala je studirala, pa otišla da radi za ljude, da sprovodi zakon i vladavinu prava i da na kraju postane potpredsednica SAD. Kamala Haris je više nego spremna za ovaj momenat. Ona je naspremnija da preuzme funkciju predsednice", rekla je nekadašnja prva dama.

foto: Mandel NGAN / AFP / Profimedia

Obama je rekla da Kamala zna bolje nego svi, da bez obzira odakle je neko, i u koga veruje, da svi imaju ista prava da budu prihvaćeni i da se cene njihove vrednosti.

"Ona je pokazala vernost naciji, ne kroz bes i gorčinu, nego je služila i otvarala mogućnosti", navela je Obama

"Kamala i Tim nisu savršeni, praviće greške, ali to nije do njih, to je do nas. Mi moramo da im pomognemo. Na nama je da se setimo šta je Kamalina majka govorila da ne sedimo i da se žalimo, nego da uradimo nešto!", rekla je Mišel Obama.

"Mišel Obama traži od svih vas da uradimo nešto!", rekla je ona, pominjući koliko su blizu izbori i da ima samo 77 dana da se zemlja okrene od mržnji, podela i prošlosti.

Muž pričao kako je upoznao Kamalu

Dag Emhof, suprug demokratske kandidatkinje Kamale Haris, obratio se drugo veče Nacionalnoj konvenciji u Čikagu, u govoru u kome je otkrio više ličnih momenata vezanih za njegov život i njen život.

U publici su bili i njegov otac i majka, za koju je rekao da uvek govori da on treba da bude srećan što ima Kamalu pored sebe.

"Kamala je spremna da vodi zemlju. Biće sjajna predsednica, svi ćemo biti ponosni", rekao je Emhof.

Otkrio je da je i on, kao i Kamala, radio u MekDonaldsu. On za vreme srednje škole, a ona tokom studija. Bio je čak i radnik meseca. Govorio je o svom skromnom poreklu i kako uzeo kredit da upiše pravo gde je upoznao i dalje je prijatelj sa svojom "ekipom iz fantazi fudbala" u kojoj je njegovo ime bilo Narvana, aludirajući na fenomene devedesetih.

foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Ispričao je i priču kako su se on i Kamala upoznali. Pozvao ju je na sastanak na slepo 2013. godine i to kako kaže, po njenoj želji u 08.30 ujutru. Kaže da joj je ostavio poruku na telefonu koju mu ona i svaki put pušta kada obeležavaju godišnjice braka. Kada su otišli na prvi sastanak, rekao joj je da je jako loš vozač, jer je shvatio da ne treba da je laže.

Tokom večeri, Kamala Haris koja se obraćala pristalicama u Milvokiju, objavila je sliku kako posle tog događaja gleda nastup svog supruga, uz poruku: "Volim te, Dagi".

"Njena empatija je njena snaga", rekao je Emhof.

"Svi koji su u pomešanim porodicama, znaju kako to može da bude zahtevno, ali kada su se naše porodice ujedinile, moja deca su počele da je zovu Mamala", rekao je Emhof i zahvalio svojoj deci još jednom za to.

"Ja sam svoju porodicu poverio njoj, možemo njoj da poverimo budućnost", naveo je Emhof.

U četvrtak im je desetogodišnjica braka, i kako je rekao, ponovo će čuti tu "smešnu telefonsku poruku" koju joj je ostavio 2013. godine, ali će je i čuti kako prihvata kandidaturu stranke za predsednicu Amerike.

Iako nije bilo sumnje, nakon što je i na konvenciji potvrđena nominacija Kamale Haris koja je pre toga osigurana u virtuelnoj prozivci delegata, predsednička kandidatkinja demokrata, uključila se virtuelno sa svog i Volcovog nastupa u kampanji u Milvokiju. Oni su u Milvokiju izašli na scenu uz pesmu Bijonse „Freedom“, koja je postala himna kampanje.

„Zahvaljujem svima tamo i ovde što su verovali u ono što možemo da uradimo zajedno“, rekla je Haris.

Taj trenutak podeljenog ekrana stvorio je moćnu sliku: dve arene istovremeno pune njenih pristalica. Inače, ona i Volc su bili na bini u istoj areni koja je prošlog meseca ugostila republikance na njihovoj konvenciji.

Kamala Haris i Tim Volc foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / Profimedia

Lider demokrarske većine u Senatu Čak Šumer rekao je da demokrate u novembru ne samo da moraju da pošalju Kamalu Haris u Belu kuću, već i da pomognu u izboru druge demokratske većine u američkom Senatu.

„Ona to ne može sama“, rekao je senator iz Njujorka.

Nekadašnji demokratski izazivač i Bajdenu i Haris, Berni Sanders se pojavio na bini dok su demokrate uzvikivale njegovo ime.

foto: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Progresivac iz Vermonta je postavio niz ciljeva liberalne politike za stranku ako Haris pobedi na predsedničkim izborima, a demokrate imaju kontrolu u Kongresu sledeće godine. Lista je uključivala proširenje programa zdravstvene zaštite i povećanje minimalne plate.

„Radujem se radu sa Kamalom i Timom na usvajanju ovog plana. I da budemo jasni: Ovo nije radikalna agenda”, naveo je on.

Pre nego što je napustio binu, pridružio se malom broju govornika DNC koji su do sada pomenuli rat između Izraela i Hamasa

„Moramo okončati ovaj užasni rat u Gazi, vratiti taoce kućama i zahtevati hitan prekid vatre“, rekao je Sanders uz aplauz.

foto: AP Mike Segar

Republikanci koji su napustili Trampa obratili su se na konvenciji demokrata, među njima bivša sekretarka za medije Bele kuće Stefani Grišam.

Ona je opisala svoj put, kako je prvo bila velika sledbenica Donalda Trampa, do prve visoke službenice Bele kuće koja je podnela ostavku nakon napada Trampovih pristalica na Kapitol SAD 6. januara 2021.

"On nema empatiju, nema moral i ne veruje u istinu. Kamala Haris govori istinu. Ona poštuje američki narod. I ona ima moj glas", rekla je Grišam.

Konzervativni birači koji ne vole Trampa bili su jedan od dobitaka kojima su se demokrate nadale. Nadaju se da će to ubediti ljude da izađu na izbore u novembru i glasaju za Haris, umesto da ostanu kod kuće ili da dopisuju predsedničkog kandidata.

Kakav je uticaj Baraka Obame?

Sa 63 godine, Obama je u velikoj meri bio uključen u trenutke krize, pogotovo tokom intriga, nakon kojih je Bajden prošlog meseca istupio iz trke i podržao svoju potpredsednicu.

Zajedno sa bivšom predsednicom Predstavničkog doma Nensi Pelosi, neki ga smatraju pokretačkom snagom partijske pobune.

foto: Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kao i njegovi naslednici, Obama je predsedavao podeljenom zemljom tokom svoja dva mandata od 2007-2017.

Former President Obama on former President Donald Trump: "This weird obsession with crowd sizes." pic.twitter.com/ycS5wfJK5u — CSPAN (@cspan) August 21, 2024

Tramp je političku karijeru započeo rasističkim napadima na Obamino državljanstvo, a zatim ga je nasledio u Beloj kući.

(Kurir.rs/Glas Amerike/Preneo: N. V.)