"SRUŠEN JE MIT NEPOBEDIVOG PUTINA, RUSIJA VIŠE NIJE BEZBEDNA" Analitičari: Ukrajina je potpuno ovladala proizvodnjom OVOG ORUŽJA

Tenzije na rusko-ukrajinskom frontu i dalje ne prestaju. I dok Ukrajina veruje da je munjeviti proboj trupa preko granice u rusku Kursku oblast ojačao njenu pregovaračku poziciju, ruski predsednik Vladimir Putin, međutim, i dalje insistira na tome da nije raspoložen za razgovor.

Jutros je izvršen najveći napad dronovima na Moskvu, a najnovije informacije sa fronta za jutarnji program Kurir televizije Redakcija komentarisali su pukovnik u penziji Boško Zorić i politikolog Vladimir Kljajić.

- Ovaj napad treba gledati u kontekstu ofanzive koju ukrajinska vojska izvodi na Kursku oblast i jedan od ciljeva ofanzive jhe da se uzdrma stanovništvo Ruske federacije, odnosno da se pokaže da ruska teritorija nije bezbedna. Svedoci smo da je upotreba dronova svakim danom sve masivnija, jer i Ukrajina je ovladala proizvodnjom ovog oružja, a dobija i pomoć spolja. Vidite da su to sad dronovi koji dosežu i do 1.200 km u dubinu teritorije Ruske federacije. Ja očekujem da će toga biti i narednih dana sve više i više - mišljenja je Zorić.

Njgov sagovornik ocenio je šta stoji iza ovok preokreta u toku rata Rusije i Ukrajine.

- Sada je kompleksna situacija. Ukrajina će hteti da zadrži ove teritorije koje je preuzela, imajući u vidu da hoće da pregovara. Videli smo da je na neki način ovo rušenje jednog imidža nepobedivog Putina, da sad ima i izbeglice na njegovoj teritoriji. On je već otišao u Čečeniju kako bi video kako može da koristi tamošnje stanovništvo za rat. Ono što je svakako loše po njega je što se njegov imidž ruši. To pokazuje da njegova taktika nije urodila plodom i da nije dala željene rezultate, bar ne za ove dve godine, ne znam koliko treba da čekamo da vidimo te rezultate koje je on na početku odredio - rekao je Kljajić.

