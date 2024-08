RUSI OPKOLJENI U KURSKOJ OBLASTI? Ukrajinska 95. vazdušno-desantna brigada nemačkim MARDEROM tuče po njima (FOTO, VIDEO)

🇺🇦🇷🇺🚨Ukrainian troops in a "Marder" BMP use their rapid-fire cannon to dismantle Russian positions during the assault on Mala Loknya in the Kursk region Russia.#Ukraine #UkraineWar #UkraineRussiaWar #Kursk #Iran #Israel #Gaza #News https://t.co/fLIluVPsbT pic.twitter.com/xamSasPjSE